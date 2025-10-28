Destruyen 6,5 toneladas de artefactos explosivos entregados por la coordinadora nacional Ejército Bolivariano en Nariño

–La mesa de diálogo de paz territorial dio a conocer este lunes que la segunda fase de la destrucción del material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) se realizó en inmediaciones del resguardo indígena de Inda Zabaleta, ubicado en el municipio de Tumaco (Nariño).

El grupo de Manejo de Artefactos Explosivos de la Tercera División del Ejército Nacional, responsable del operativo de destrucción, indicó que el arsenal estaba compuesto por 823 minas antipersonal y 500 cápsulas para activación de estas minas, además de granadas de fabricación industrial, cilindros, morteros y material explosivo diverso.

Sobre el particular, Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con la CNEB, recordó que en las dos fases o rondas ya se han destruido cerca de 10,5 toneladas de material de guerra.

“Los detractores de la Paz Total en los territorios insisten en descalificar nuestros esfuerzos sin advertir que estos hechos protegen a las comunidades”, enfatizó Novoa, quien agregó que con estos hechos se salvan vidas y se consolida la transformación de las regiones históricamente afectadas por la violencia.

“Colombia tiene derecho a superar las violencias a través del diálogo y recuperar la vigencia plena del Estado Social de Derecho”, agregó el jefe de la delegación.

Desde la comunidad y sus organizaciones sociales también destacaron el avance en la destrucción de armas. Por ejemplo, Jerson David Villada, representante legal del movimiento campesino y multiétnico Asomocampaz, dijo que estos son “hechos concretos de paz”.

“Hemos podido transitar con normalidad, se acabaron las escenas de guerra, las preocupaciones de las confrontaciones en el territorio, las mamás preocupadas por que su hijo no llegara y el atraso del territorio, porque con la guerra es difícil que las comunidades se desarrollen”, manifestó.

La primera ronda de destrucción de armas se cumplió en un acto protocolario en Puerto Asís (Putumayo), el cual contó con la participación del presidente Gustavo Petro. Ese día fueron destruidas 3,8 toneladas entre bombas y morteros, unidades de munición, minas y artefactos improvisados.

El proceso de paz con la Coordinadora Nacional surgió de la desintegración de la Segunda Marquetalia a finales del 2024.

Comandos de la Frontera y Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que hacían parte de la Segunda Marquetalia, decidieron agruparse y dar origen al grupo Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, bajo el mando de Walter Mendoza, quien hizo parte de la extinta guerrilla de las Farc.

En el marco de esta mesa de diálogos se acordó la destinación de 8.000 millones de pesos para la sustitución de mil hectáreas de coca por mil hectáreas de cacao en los municipios de Tumaco y Roberto Payán, en Nariño.

Este plan hace parte de un acuerdo macro sobre la sustitución de 30.000 hectáreas de hoja de coca (15.000 en Nariño y 15.000 en Putumayo) para reemplazarlas por cacao, café y caña de azúcar.