Judicializan a dos cabecillas de disidencias de las Farc y una funcionaria judicializados por crimen de ocho integrantes de una comunidad religiosa en Guaviare

–La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías tres señalados integrantes del autodenominado frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc que estarían implicados en el crimen de ocho líderes religiosos y sociales, el pasado 4 de abril, en zona rural de Calamar (Guaviare).

Se trata de Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio; Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape y Angie Liseth Jaramillo Arias, alias La Crespa, quienes, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, habrían cumplido diferentes roles ilícitos en la planeación y ejecución de la desaparición y posterior asesinato de las víctimas.

En ese sentido, se conoció que Garrafa Neira, quien sería el cabecilla de una estructura armada, presuntamente ordenó citar a los líderes religiosos para que entregaran explicaciones sobre la supuesta intención de querer conformar una red del ELN en Guaviare. Esta afirmación se sustentaba únicamente en que llegaban a la región provenientes de Arauca.

Sin más opción, los representantes de la comunidad cuestionada acudieron a la cita. Al llegar hombres armados los retuvieron, trasladaron a la fuerza a una zona selvática llamada Cofre, en inmediaciones del río Itilla, y los atacaron con armas de fuego hasta causarles la muerte. Luego, sepultaron los cuerpos en una fosa común y eliminaron cualquier rastro o artículo que permitiera su ubicación.

Garrafa Neira, presunto cabecilla de un componente armado, habría ordenado citar a las víctimas, asesinarlas y sepulturas en una fosa. Entre tanto, Jorge Eliecer Ávila es señalado de brindar apoyo de seguridad durante la materialización del crimen y amenazar a la población para… pic.twitter.com/7qIwosX3iq — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 27, 2025



Entre tanto, a alias Yucape se le atribuye haber custodiado a las víctimas y coordinado al grupo que brindó seguridad al componente que materializó la acción criminal. Asimismo, estaría implicado en las amenazas ejercidas contra los habitantes para que no denunciaran lo sucedido ni entregaran información sobre el paradero de los religiosos.

De otra parte, Angie Liseth Jaramillo Arias, que se desempeñaba como secretaria en la Personería de Calamar, habría suministrado detalles relacionados con el área en la que habitaban las víctimas y detectado los puntos exactos en los que hacía presencia la fuerza pública para así facilitar el crimen. De igual manera, hay evidencia que la relacionarían con el frente Armando Ríos y la filtración de datos a los cabecillas sobre las acciones militares previstas en su contra.

Por todo lo anterior, ‘Miller’, ‘Yucape’ y ‘La Crespa’ fueron imputados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales por los delitos concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado de uso privativo y personal. Los cargos no fueron aceptados.

Es preciso indicar que los cuerpos de los tres líderes religiosos fueron localizados, exhumados y entregados a sus familiares el pasado mes de julio, gracias al trabajo articulado de la Fiscalía, unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.