Ojo con las marchas aprobadas en Bogotá hasta el 31 de octubre

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 27 al 31 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá del 22 al 26 de octubre de 2025

Lunes 27 de octubre 2025

10:00 a. m. – Plantón: Trabajadores PROSEGUR

Oficinas PROSEGUR

Oficinas PROSEGUR 11:00 a. m. – Marcha: Manifestación pacífica defensores y defensores de Derechos Humanos

Teatro Colón.

Convoca: Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Martes 28 de octubre 2025

8:00 a. m. – Plantón: Por la nivelación salarial

Monumento a los héroes caídos

Miércoles 29 de octubre 2025

8:30 a. m. – Plantón: Los profes de Soacha se movilizan

Caracol Radio

Convoca: ADEC – Soacha, ADEC, CUT y FECODE

Jueves 30 de octubre 2025

8:30 a. m. – Plantón: Los profes de Soacha se movilizan

Por confirmar

Por confirmar 9:00 a. m. – Marcha: Paro Nacional de maestros y maestras

Parque Nacional

Convoca: ADEC, FECODE

Viernes 31 de octubre 2025

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Triki Triki Halloween

Plaza de Bolívar

Convoca: Nuevo Milenio Democrático Colombiano

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá