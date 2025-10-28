Ojo con las marchas aprobadas en Bogotá hasta el 31 de octubre
Foto: Secretaría de Gobierno
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 27 al 31 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!
Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
Agenda de movilizaciones en Bogotá del 22 al 26 de octubre de 2025
Lunes 27 de octubre 2025
- 10:00 a. m. – Plantón: Trabajadores PROSEGUR
Oficinas PROSEGUR
- 11:00 a. m. – Marcha: Manifestación pacífica defensores y defensores de Derechos Humanos
Teatro Colón.
Convoca: Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
Martes 28 de octubre 2025
- 8:00 a. m. – Plantón: Por la nivelación salarial
Monumento a los héroes caídos
Miércoles 29 de octubre 2025
- 8:30 a. m. – Plantón: Los profes de Soacha se movilizan
Caracol Radio
Convoca: ADEC – Soacha, ADEC, CUT y FECODE
Jueves 30 de octubre 2025
- 8:30 a. m. – Plantón: Los profes de Soacha se movilizan
Por confirmar
- 9:00 a. m. – Marcha: Paro Nacional de maestros y maestras
Parque Nacional
Convoca: ADEC, FECODE
Viernes 31 de octubre 2025
- 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Triki Triki Halloween
Plaza de Bolívar
Convoca: Nuevo Milenio Democrático Colombiano
Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
- Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.