    Ojo con las marchas aprobadas en Bogotá hasta el 31 de octubre

    Giovanni Alarcón M.

    En la foto dos gestores de diálogo social hablando con una persona Foto: Secretaría de Gobierno

    La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 27 al 31 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

    Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

    Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

    Agenda de movilizaciones en Bogotá del 22 al 26 de octubre de 2025

    Lunes 27 de octubre 2025

    • 10:00 a. m. – Plantón: Trabajadores PROSEGUR
      Oficinas PROSEGUR
    • 11:00 a. m. – Marcha: Manifestación pacífica defensores y defensores de Derechos Humanos
      Teatro Colón.
      Convoca: Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

    Martes 28 de octubre 2025

    • 8:00 a. m. – Plantón: Por la nivelación salarial
      Monumento a los héroes caídos

    Miércoles 29 de octubre 2025

    • 8:30 a. m. – Plantón: Los profes de Soacha se movilizan
      Caracol Radio
      Convoca: ADEC – Soacha, ADEC, CUT y FECODE

    Jueves  30 de octubre 2025

    • 8:30 a. m. – Plantón: Los profes de Soacha se movilizan
      Por confirmar
    • 9:00 a. m. – Marcha: Paro Nacional de maestros y maestras
      Parque Nacional
      Convoca: ADEC, FECODE

    Viernes 31 de octubre 2025

    • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Triki Triki Halloween
      Plaza de Bolívar
      Convoca: Nuevo Milenio Democrático Colombiano

    Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá

    • Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
    • Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
    • Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

    Giovanni Alarcón M.
