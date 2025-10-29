Huracán Melissa impacta a Cuba con vientos sostenidos de 205 km/h

–El huracán Melissa tocó tierra en el oriente de Cuba la madrugada de este miércoles, impactando la isla con vientos sostenidos de 205 km/h. La pared del ojo alcanzó suelo cubano en la provincia de Santiago de Cuba, específicamente en la playa El Francés.

Melissa, de categoría 3, pasará sobre el sureste de la nación caribeña durante las próximas horas, provocando fuertes vientos, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas. Actualmente se desplaza a 17 km/h hacia el noreste.

El principal peligro para la población y las propiedades cubanas es la marejada ciclónica, que podría alcanzar entre 2,5 y 3,5 metros por encima del nivel normal. Adicionalmente, las grandes olas agravarían aún más las inundaciones.

Mientras tanto, en Santiago de Cuba y la vecina provincia de Granma ya se registran intensas lluvias, que han llevado a la crecida de los ríos y el llenado excesivo de las cuencas hídricas.

Asimismo, se reporta que, desde el Pico Turquino, el punto de mayor altitud de la isla, el agua baja arrasando con todo a su paso. Además, en los municipios de Pilón, Media Luna, Bartolomé Masó y Buey Arriba, de la provincia de Granma, extensas zonas se han inundado.

Se espera que en las próximas 12-24 horas el huracán se debilite al interactuar con tierra, mientras continúa su trayectoria hacia el noreste. El fenómeno estará centralizado en Santiago de Cuba y saldrá en la mañana por las inmediaciones del municipio de Banes, en la provincia de Holguín.

Así es el aterrador rugido del huracán Melissa

Los impetuosos vientos del huracán Melissa generaron un aterrador rugido en Treasure Beach, en el sur de Jamaica, que fue captado en video este 28 de octubre. El fenómeno atmosférico cobró la vida de tres personas en dicho país caribeño y otras cuatro en el vecino Haití.

El huracán Melissa de categoría 5 presenta vientos máximos sostenidos de 280 km/h.https://t.co/Mby1ok9Hmg pic.twitter.com/qsrAM3Fzbg — RT en Español (@ActualidadRT) October 28, 2025

??? Images de Sainte-Élisabeth, en Jamaïque. L’ouragan atteindra l’île dans quelques minutes ! #Melissa #Ouragan #Jamaique Un ?? pour soutenir la Jamaïque pic.twitter.com/tSpCn2Im8x — – Le Direct Info ? (@LeDirectInfo) October 28, 2025

Jamaica fue declarada «zona catastrófica» tras paso del huracán Melissa

El Gobierno de Jamaica declaró el país como «zona catastrófica» tras el impacto del huracán Melissa de categoría 5, según comunicó la noche de este martes el primer ministro, Andrew Holness, en su cuenta de X.

La decisión se tomó en virtud de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres y entró en vigor el 28 de octubre. «La principal prioridad del Gobierno es siempre la seguridad y el bienestar de todos los jamaicanos. Actuamos de forma preventiva declarando la zona de amenaza cuando el sistema se aproximaba a Jamaica. El huracán Melissa, un sistema sin precedentes de categoría 5, ya está aquí, azotando la isla», reza el comunicado.

Fuertes inundaciones azotaron el suroeste de Jamaica, los vientos arrancaron techos de edificios y rocas cayeron sobre las carreteras, mientras una de las tormentas atlánticas más fuertes jamás registradas golpeaba la isla caribeña. Se reportaron deslizamientos de tierra, árboles caídos y numerosos cortes de energía. Casi 15.000 residentes permanecen en refugios y unos 540.000 usuarios, o el 77%, se encuentran sin servicio eléctrico, detallaron las autoridades, indicó AP. (Información RT).