Régimen de Maduro muestra momento en que fueron derribadas dos supuestas «narcoavionetas» en zona limítrofe con Colombia (VIDEO)

–El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, compartió este jueves en redes sociales un corto video en el que se registró el momento en que fueron neutralizadas dos supuestas «narcoavionetas» en el territorio nacional, fronterizo con Colombia. Además, aseguró que con éstas «ya son 23 aeronaves del narcotráfico inutilizadas durante el 2025», bajo la consigna de que «el narcotráfico, por Venezuela, ¡no pasará!».

Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela: "Con las dos aeronaves neutralizadas ayer, ya son 23 aeronaves del narcotráfico inutilizadas durante el 2025. El narcotráfico, por Venezuela, ¡NO PASARÁ!

En la nota, Padrino López resaltó que «el creciente consumo de drogas en EE.UU no contará con Venezuela como ruta para abastecer ese vil mercado».

«¿Será esa la verdadera causa de la amenaza militar contra Venezuela? ¡Que el mundo saque sus conclusiones!», cuestionó.

La víspera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que la Aviación Militar Bolivariana había interceptado dos aeronaves aparentemente destinadas al tráfico de drogas, que ingresaron clandestinamente al país procedentes «del Norte».

«Hoy entraron dos naves del narcotráfico que venían del Norte. Y en uso de nuestra ley –tenemos una ley de intercepción–, cumpliendo todos los protocolos y en respeto al derecho internacional, la Aviación Militar Bolivariana, ¡pim, pum, pam! ( destruyó) los dos aviones del narcotráfico».

Y puntualizó: ¡Pa’ que respeten a Venezuela! […]. ¿Cómo se llama eso? Ejercer la soberanía. ¿Quién la ejerce? Nuestros militares, nuestra policía, nuestro pueblo».

El lunes, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lárez, comunicó la interceptación y posterior neutralización de una aeronave Cessna 310 procedente del Caribe, que ingresó sin autorización al espacio aéreo venezolano y tomó rumbo al estado Apure (sur), donde aterrizó en una pista clandestina. (Información RT).