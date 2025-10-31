EE.UU realiza ejercicios con fuego real en aguas del Caribe

–El Gobierno de EE.UU. divulgó imágenes de sus tropas armadas y operativas en aguas del mar Caribe, a través de un video del Cuerpo de Marines divulgado por el Comando Sur en la red social X.

En la grabación se pueden observar distintos momentos de los militares estadounidenses mientras realizan «ejercicios con fuego real» desde embarcaciones en aguas caribeñas. «Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur», señala una parte del mensaje del organismo bajo órdenes del Pentágono.

U.S. Marines with the @22nd_MEU conduct live-fire training on the flight deck of USS Iwo Jima (LHD 7) in the Caribbean Sea. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS' priorities to disrupt… pic.twitter.com/Ta1xknVsPc — U.S. Southern Command (@Southcom) October 30, 2025

TRADUCCIÓN:

Estados Unidos. Marines con el @22nd_MEU realizan entrenamiento con fuego real en la cubierta de vuelo del USS Iwo Jima (LHD 7) en el Mar Caribe. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la #SOUTHCOM (Comando Sur de las Fuerzas Navales y 4.a Flota de EE. UU) misión, @DeptofWar -operaciones dirigidas, y @POTUS’ prioridades para desmantelar el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria.

(Estados Unidos. Fotografía de la Marina del marinero especialista en comunicación de masas Andrew Eggert)

De igual forma, señala que las operaciones son dirigidas por el Departamento de Guerra bajo «las prioridades» expuestas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, «para desarticular el narcotráfico y proteger la patria».

WATCH: Footage of U.S. Marines with @22nd_MEU conducting live-fire boat operations in the Caribbean Sea. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS' priorities to disrupt illicit drug… pic.twitter.com/xAfyeMO9zl — U.S. Southern Command (@Southcom) October 30, 2025

TRADUCCION

Estados Unidos. Comando Sur

Realización de operaciones con barcos con fuego real en el Mar Caribe. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la #SOUTHCOM misión, @DeptofWar-operaciones dirigidas, y @POTUS’ prioridades para desmantelar el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria.

(Estados Unidos. Vídeo del Cuerpo de Marines del sargento Nathan Mitchell)

Estos ejercicios forman parte de la escalada militar de EE.UU. en la región caribeña, una acción que ha sido condenada por varios países de Latinoamérica. La presencia de estas fuerzas bélicas en el Caribe se remontan hasta agosto pasado, cuando el Pentágono envió buques de guerra y tropas del Comando Sur, justo en la frontera del espacio marítimo de Venezuela, bajo el argumento de la lucha contra el «narcoterrorismo».