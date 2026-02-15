Bogotá, Mosquera, Chía y Cota tendrán cortes de luz este lunes 16 de febrero
Foto: Enel Colombia.
Este lunes 16 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Mosquera en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios con cortes de luz este lunes 16 de febrero de 2026
Localidad de Barrios Unidos
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 27 a carrera 29 entre calle 63 a calle 65 – Barrio La Paz.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 9 a carrera 11 – Barrio El Playón.
Localidad de San Cristóbal
Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 1 Este a carrera 3 Este entre calle 23 Sur a calle 25 Sur – Barrio Montebello.
Localidad de Suba
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 199 a calle 201 entre carrera 66 a carrera 68 – Barrio Casablanca Suba I.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 43 a calle 45 entre carrera 49 a carrera 51 – Barrio La Esmeralda.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este lunes 16 de febrero
Municipio de Chía, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Veredas: Fonqueta y Fagua – Municipio de Chía.
Municipio de Cota, en Cundinamarca
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Siberia – Municipio de Cota.
Municipio de Mosquera, en Cundinamarca
Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda San José – Municipio de Mosquera.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.