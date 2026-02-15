Bogotá, Mosquera, Chía y Cota tendrán cortes de luz este lunes 16 de febrero

Foto: Enel Colombia.

Este lunes 16 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Mosquera en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios con cortes de luz este lunes 16 de febrero de 2026

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 27 a carrera 29 entre calle 63 a calle 65 – Barrio La Paz.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 9 a carrera 11 – Barrio El Playón.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 1 Este a carrera 3 Este entre calle 23 Sur a calle 25 Sur – Barrio Montebello.

Localidad de Suba

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 199 a calle 201 entre carrera 66 a carrera 68 – Barrio Casablanca Suba I.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 43 a calle 45 entre carrera 49 a carrera 51 – Barrio La Esmeralda.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este lunes 16 de febrero

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Veredas: Fonqueta y Fagua – Municipio de Chía.

Municipio de Cota, en Cundinamarca

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Siberia – Municipio de Cota.

Municipio de Mosquera, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda San José – Municipio de Mosquera.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: