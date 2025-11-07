Consulte rutas y encuentre fácilmente los 72 museos disponibles en Bogotá

Foto: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

En la VI Noche de los museos, una jornada en la que hay planes para toda la familia, relacionados con la historia, la cultura, la innovación y sobre todo con mucha diversión.

Por eso desde la Infraestructura de Datos Espaciales (Ideca), bajo la coordinación de Catastro Bogotá se pone a disposición de la ciudadanía un mapa en Mapas Bogotá, en el que se pueden ubicar de manera fácil y rápida 72 museos y, además, calcular la mejor ruta para llegar, eligiendo entre transporte público, particular, bicicleta o caminando.

¿Cómo navegar el mapa y calcular la ruta a cualquier destino?

A continuación, te vamos a mostrar cómo puedes consultar el mapa y el servicio de calcular la ruta para que programes tu ruta de museos. Lo podrás hacer en tan solo 5 pasos.

Ingresa a mapas.bogota.gov.co y escribe la palabra “museos” en el buscador. Selecciona la sugerencia de la plataforma Aparecerán en el mapa los íconos de los 72 museos que hay en Bogotá. Una vez encuentres el de tu interés, selecciónalo y aparecerá un cuadro con la información. Allí, tendrás la opción de calcular tu ruta, selecciona “Cómo llegar”. Digita la dirección y selecciónala cuando la plataforma la identifique. Selecciona el medio de transporte y luego “Calcular”. Aparecerá en el mapa una línea mostrándote la ruta a seguir, así como también el tiempo estimado del recorrido.

Este mapa es el resultado de un trabajo colaborativo entre Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Infraestructura de Datos Espaciales.