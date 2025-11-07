Fiscalía judicializó a hombre por agredir a una perra de raza pastor alemán en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

El trabajo de un fiscal del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar ante un juez con función de control de garantías a José Oliverio Silva, señalado de agredir sexualmente a una perra de raza postor alemán, el pasado 24 de agosto de 2025, en un establecimiento comercial del barrio Gibraltar de la localidad de Ciudad Bolivar, al sur de Bogotá.

El procesado estaría relacionado con el apoderamiento de la canina, y de nombre Keyla. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de agosto en un establecimiento comercial del barrio Gibraltar. Diez días después el animal fue ubicado con evidentes signos de maltrato y de aparente violencia sexual.

La Fiscalía General de la Nación imputó al procesado como posible responsable de los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravado por actos sexuales.

