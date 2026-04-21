Desde hoy y hasta el 4 de mayo, Bogotá se reúne  la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 

Foto: IDT – Visit Bogotá.

Del 21 de abril al 4 de mayo de 2026 la historia se escribe —y también se escucha— entre pabellones, autores y lectores que llegan de todas partes del mundo para encontrarse en un mismo lugar, la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FilBo). Bogotá, la capital de Colombia vuelve a transformarse en un gran escenario literario donde cada pasillo cuenta algo distinto.

Este año, con un lema que invita a mirar hacia adentro ‘Escucharnos es leernos’, la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FilBo) propone algo más que libros: propone conversaciones, silencios compartidos, nuevas formas de entendernos y de vivir la ciudad.

Una ciudad que narra más allá de los libros

Quien ha vivido la FilBo sabe que no todo ocurre en los stands. Afuera, Bogotá también participa. El café que se enfría mientras hojeas un libro, las conversaciones improvisadas en las filas, el acento de otros países que se mezcla con el tuyo, todo suma a una experiencia que va más allá de la lectura.

Este año, además, hay un invitado que amplía esa conversación: India. Su presencia no solo trae literatura, sino una mirada cultural profunda, cargada de tradición, espiritualidad y diversidad. Es una oportunidad para cruzar mundos sin salir de la ciudad, para descubrir historias que nacen al otro lado del planeta pero encuentran eco en Bogotá.

Y este año, la feria sigue creciendo y con ella la ciudad que la acoge. Para esta edición se espera la asistencia de más de 600.000 visitantes, consolidando a Bogotá como uno de los principales epicentros culturales de América Latina. Nuevos espacios, encuentros con autores —incluidos invitados de talla internacional—, experiencias inmersivas y una programación que no se limita a la literatura tradicional hacen de esta edición una de las más ambiciosas.

¿Quieres este año ser parte de las miles de personas que vivirán la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FilBo)? Pues aquí te damos unos tips para que puedas llegar y vivir la feria como todo un local.

Llegar a la FILBo es sencillo:

El evento se realiza en Corferias, uno de los recintos feriales más importantes del país.

Puedes adquirir tus entradas de forma virtual o en taquilla.

Hay tarifas diferenciales para estudiantes, niños y público general.

Además, Bogotá cuenta con múltiples opciones de transporte para facilitar tu llegada, desde TransMilenio hasta rutas zonales. Pero más allá de asistir, la clave está en cómo vivirla:

Llega temprano : los primeros momentos del día tienen un ritmo distinto, más tranquilo, ideal para recorrer con calma.

: los primeros momentos del día tienen un ritmo distinto, más tranquilo, ideal para recorrer con calma. Haz pausas : tómate un café, sal un momento, respira y escucha la ciudad.

: tómate un café, sal un momento, respira y escucha la ciudad. No planees todo : deja espacio para perderte, muchas de las mejores experiencias no están en la agenda.

: deja espacio para perderte, muchas de las mejores experiencias no están en la agenda. Explora más allá de los libros : hay charlas, exposiciones, experiencias sensoriales y espacios interactivos que valen la pena.

: hay charlas, exposiciones, experiencias sensoriales y espacios interactivos que valen la pena. Conecta con Bogotá: aprovecha para recorrer barrios cercanos, descubrir librerías independientes o simplemente caminar la ciudad.

Bogotá, protagonista de su propia historia

La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FilBo) no sería lo mismo sin Bogotá. Es la ciudad la que le da el ritmo, el clima, el carácter. Es la que convierte cada edición en algo irrepetible. Aquí, la literatura no se queda en las páginas: se vive en la calle, en las conversaciones, en la manera en que miles de personas se encuentran para compartir algo tan simple —y tan poderoso— como leer.

La cita es en Corferias, ubicado en la carrera 37 #24-67.