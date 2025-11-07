Trabajo sí hay: Visite la Unidad Móvil Agencia Distrital de Empleo y acceda a vacantes hasta este 7 noviembre en Ciudad Bolívar

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá activa su Unidad Móvil de Atención para llegar a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde este martes 4 al viernes 7 de noviembre de 2025, al barrio El Perdomo en la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá. Además, accede a más de 650 vacantes disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en Ciudad Bolívar

¿Vives en el sur de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Del lunes 4 al viernes 7 de noviembre de 2025 y accede gratis:

Más de 650 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Asiste al barrio El Perdomo en la avenida carrera 70C # 60B-05 sur con horarios de martes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Algunos de los más de 650 cargos disponibles con ‘Talento Capital’ y en la Unidad Móvil de Atención:

Administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies.

Operario de confección.

Ejecutivo de cuenta.

Auxiliar de tesorería / cajero.

Gerente de punto.

Técnico en refrigeración.

Asesor de cobranza.

Jefe de talento humano.

Jefe contable.

Mercaderista temporada.

Coordinador administrativo y comercial bilingüe.

Operario metalmecánico / fresado / mecánica industrial.

Analista de comercio exterior.

Conductor C2.

Asesor comercial call center.

Instrumentador quirúrgico logístico.

Programador de cirugía.

Auxiliar de lavado de instrumental quirúrgico.

Analista contable.

Soporte quirúrgico – instrumentador quirúrgico.

Técnico en alistamiento de motocicletas.

Asistente posventa.

Jefe de taller.

Auxiliar SST.

Auxiliar de despachos.

Ejecutivo comercial.

Soldador.

Asesor comercial PAP.

Técnico ensamblador.

Líder de enfermería.

Auxiliar contable.

Terapeuta ocupacional.

Auxiliar de farmacia.

Regente de farmacia.

Auxiliar de mantenimiento e infraestructura.

Gestor de almacén.

Asesor call center.

Gestor administrativo.

Auxiliar de mantenimiento.

Técnico de mantenimiento locativo.

Y más.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.