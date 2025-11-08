Con nueva jornada de ‘Llantatón’, se recolectaron 210 llantas usadas y abandonadas en calles de Tunjuelito, sur de Bogotá

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito.

La Alcaldía Local de Tunjuelito con apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), realizó una nueva jornada de ‘Llantatón’, con el propósito de promover el cuidado ambiental y mantener los espacios públicos libres de residuos contaminantes como las llantas y neumáticos.

Durante la actividad se visitaron diferentes puntos de la localidad, entre ellos los barrios La Playita, San Benito, el separador de la avenida Boyacá, Venecia y Fátima.

Como resultado, se logró la recolección de 210 llantas usadas, evitando que estos elementos terminen contaminando el río, los humedales o el espacio público. Esta acción también contribuye a prevenir la proliferación de plagas, la formación de criaderos de mosquitos y obstrucciones en la movilidad.

“Trabajamos para que Tunjuelito sea una localidad más limpia, verde y sostenible”, destacó la alcaldesa Local de Tunjuelito, Claudia Verónica Collante Dussán.

Con estas acciones, la Alcaldía Local de Tunjuelito y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), reafirman su compromiso con el medio ambiente y la construcción de un territorio más saludable para los habitantes del sur de Bogotá.