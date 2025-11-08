Hallados 60 kilos de marihuana ocultos bajo tierra en una bodega de reciclaje en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Bogotá en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, mediante la materialización de dos diligencias de allanamiento y registro lograron la captura en flagrancia de dos personas que escondían 60 kilos de marihuana en una bodega de reciclaje en la localidad de Antonio Nariño.

Luego de tres meses de investigación e información de fuente humana, se logró en las localidades de Antonio Nariño y Ciudad Bolívar, incautar 60 kilos de marihuana, un chaleco balístico y munición nueve milímetros.

Además, en estos operativos en una bodega de reciclaje ubicada en el barrio el Restrepo, ocultos bajo tierra fueron hallados por los caninos antinarcóticos varios paquetes que al ser verificados se halló una sustancia que por sus características y olor se asemejan a la marihuana y los cuales tenían un peso aproximado a los 60 kilos de este estupefaciente.

Asimismo, de acuerdo con las investigaciones, estas personas, con el fin de no ser descubiertos por las autoridades, transportaban esta droga oculta en camiones de reciclaje y era distribuida en varias discotecas de la localidad de Antonio Nariño. Esta marihuana estaría avaluada en 25 millones de pesos.

Entre los detenidos está alias ‘El Negro o Bola 8’, quien tiene anotaciones en el SPOA por los delitos de tráfico de estupefacientes, secuestro, acceso carnal violento, concierto para delinquir y extinción de dominio. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a uno de estos delincuentes.

De acuerdo con las autoridades, gracias a las diferentes actividades operativas, en lo corrido del año 2025 se ha logrado incautar más de 7,8 toneladas de marihuana que se han sacado de circulación de las calles y diferentes entornos de la capital.