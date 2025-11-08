Estos son los cierres viales y desvíos por el concierto de Carín León en Bogotá este 8 de noviembre

Foto: Empresa Metro de Bogotá – Juan Pablo Bello

Este sábado 8 de noviembre de 2025, en el estadio Nemesio Camacho El Campín se presentará el cantante mexicano Carín León en concierto. Para del desarrollo de este evento masivo la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos.¡Toma nota y programa tus recorridos!

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó afectaciones y/o cierres viales en dos etapas para garantizar la seguridad vial y la seguridad de los asistentes al estadio Nemesio Camacho El Campín.

Cierres y desvíos por el concierto de Carín León en Bogotá

Desde las 7:00 a. m. del viernes 7 de noviembre hasta las 7:00 p. m. del domingo 9 de noviembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.

Carril norte de la calzada norte de la calle 53 B Bis entre cuarenta (40) metros al occidente de la carrera 28 y setenta (70) metros al oriente de la avenida carrera 30 (avenida NQS), únicamente donde se cuente con un sobreancho para permitir el paso de los demás usuarios vehiculares por el sector.

Sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre transversal 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), se debe direccionar a los peatones a hacer uso del sendero sur la calle 53B Bis.

Desde las 8:00 p. m. del viernes 7 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del domingo 9 de noviembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera (avenida NQS).

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclousuarios que circulen por el sector el día de desarrollo de la actividad. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclousuarios; esta implementación se deberá realizar únicamente cuando por congestión en el sendero peatonal se requiere direccionar a los ciclousuarios a la calzada vehicular, esta implementación deberá ser coordinada con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM.

Se debe destinar personal de logística que guíe a los ciclousuarios a hacer uso del carril dispuesto para su paso seguro por inmediaciones al estadio los días de la actividad.

Desvíos autorizados Las personas que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – avenida carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Quienes vayan en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Quienes circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1).

Las personas van en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al norte – calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 1). Mapa 1.

Los usuarios que se movilizan en sentido norte – sur por la avenida carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la avenida calle 53 al occidente, deberán tomar transversal 25 al sur – diagonal 53C al oriente – carrera 24 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 2).

Las personas que se mueven en sentido oriente – occidente por la avenida calle 57 y deseen tomar la transversal 28 y carrera 28 al sur y avenida calle 53 al occidente, deberán tomar la carrera 21 al sur – avenida calle 53 al occidente por donde se empalman con su recorrido habitual (Mapa 2). Mapa 2.

Zonas Amarillas autorizadas

Los asistentes a los eventos podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 01:00 a. m. hasta las 04:00 a. m. del día 09 de noviembre de 2025, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos:

Transversal 28 entre calle 57 y transversal 25

Diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24

Recomendaciones