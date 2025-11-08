Estos son los cierres viales y desvíos por el concierto de Carín León en Bogotá este 8 de noviembre
Foto: Empresa Metro de Bogotá – Juan Pablo Bello
Este sábado 8 de noviembre de 2025, en el estadio Nemesio Camacho El Campín se presentará el cantante mexicano Carín León en concierto. Para del desarrollo de este evento masivo la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos.¡Toma nota y programa tus recorridos!
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó afectaciones y/o cierres viales en dos etapas para garantizar la seguridad vial y la seguridad de los asistentes al estadio Nemesio Camacho El Campín.
Cierres y desvíos por el concierto de Carín León en Bogotá
Desde las 7:00 a. m. del viernes 7 de noviembre hasta las 7:00 p. m. del domingo 9 de noviembre de 2025, en los siguientes tramos viales:
- Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos senderos peatonales de los dos costados.
- Carril norte de la calzada norte de la calle 53 B Bis entre cuarenta (40) metros al occidente de la carrera 28 y setenta (70) metros al oriente de la avenida carrera 30 (avenida NQS), únicamente donde se cuente con un sobreancho para permitir el paso de los demás usuarios vehiculares por el sector.
- Sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre transversal 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), se debe direccionar a los peatones a hacer uso del sendero sur la calle 53B Bis.
Desde las 8:00 p. m. del viernes 7 de noviembre hasta las 4:00 a. m. del domingo 9 de noviembre de 2025, en los siguientes tramos viales:
- Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57 incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.
- Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.
- Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera (avenida NQS).
- Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; a este carril deberán ser canalizados los ciclousuarios que circulen por el sector el día de desarrollo de la actividad. Para implementar esta canalización el organizador deberá disponer de barreras plásticas (maletines) entrelazadas con delineadores tubulares (colombinas) para proteger a los ciclousuarios; esta implementación se deberá realizar únicamente cuando por congestión en el sendero peatonal se requiere direccionar a los ciclousuarios a la calzada vehicular, esta implementación deberá ser coordinada con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM.
Se debe destinar personal de logística que guíe a los ciclousuarios a hacer uso del carril dispuesto para su paso seguro por inmediaciones al estadio los días de la actividad.
Zonas Amarillas autorizadas
Los asistentes a los eventos podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 01:00 a. m. hasta las 04:00 a. m. del día 09 de noviembre de 2025, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos:
- Transversal 28 entre calle 57 y transversal 25
- Diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24
Recomendaciones
- Llegar al evento preferiblemente en rutas de TransMilenio. Se sugiere evitar el uso del vehículo particular.
- Tener en cuenta que no se autorizará detenciones de vehículos sobre la avenida NQS frente al estadio El Campín; las zonas de ascenso y descenso de pasajeros autorizados serán las demarcadas como paraderos de SITP y transporte público en la operación habitual del sistema.
- Programar los viajes y actividades el día 08 de noviembre de 2025 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.
- Seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito, del personal de la organización y del personal de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar.
- Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales.