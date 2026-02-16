Hipertensión: una amenaza silenciosa que afecta a los más vulnerables en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Salud

La hipertensión arterial es hoy una de las principales causas de enfermedad cardiovascular en Bogotá. Durante 2023, el sistema de salud distrital registró más de 1,8 millones de atenciones relacionadas con esta condición, una cifra que representa un desafío urgente para la salud pública y un llamado a intervenir sobre sus determinantes sociales.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) recuerda, en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial que se conmemora este sábado 17 de mayo de 2025, que esta no es solo una condición médica: es un reflejo de desigualdades en el acceso a alimentos saludables, espacios para la actividad física, entornos laborales seguros y servicios de salud oportunos.

Aunque se trata de una enfermedad silenciosa, sus consecuencias son evidentes en las tasas de infarto, accidentes cerebrovasculares y complicaciones crónicas que afectan especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.

En Bogotá, se estima que una de cada cuatro personas adultas vive con presión arterial elevada o tiene riesgo de desarrollarla. Frente a esta realidad, el Distrito impulsa acciones comunitarias a través del modelo MAS Bienestar, que promueve la prevención desde la Atención Primaria Social.

Estrategias como los tamizajes gratuitos, la implementación del programa HEARTS (acción de la OPS para el control de la hipertensión arterial), educación comunitaria y el trabajo intersectorial buscan reducir los factores de riesgo y acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan.

“No podemos normalizar que más de un millón de atenciones por hipertensión se repitan año tras año. Estamos comprometidos con transformar las condiciones estructurales que hacen que esta enfermedad sea tan frecuente y difícil de controlar, especialmente en comunidades históricamente excluidas”, señaló Sofía Ríos, subdirectora de determinantes en salud.

Cinco claves para proteger tu corazón

Conoce tu presión arterial y monitorea tu evolución. Consume alimentos frescos, con bajo contenido de sodio. Realiza, al menos, 30 minutos de actividad física diaria. Evita el consumo de tabaco y alcohol. Asiste a tus controles médicos y no te automediques.

¡Este domingo 18 de mayo, Bogotá se activa por el corazón!

La Secretaría Distrital de Salud invita a todas las personas a participar en las jornadas gratuitas de salud cardiovascular en la ciclovía. Podrán acceder a toma de presión, tamizaje de riesgo y asesoría profesional.

Puntos de atención en Bogotá