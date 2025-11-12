¿Busca empleo? Esta semana la Unidad Móvil de Empleo se encuentra en San Cristóbal

Foto: Portal Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá activa su Unidad Móvil de Atención para llegar a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde este martes 11 al sábado 15 de noviembre de 2025, al Recinto Ferial San Cristóbal en la localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá. Además, accede a más de 670 vacantes disponibles con empresas aliadas.

Beneficios:

Algunos de los más de 670 cargos disponibles con ‘Talento Capital’ y en la Unidad Móvil de Atención:

Analista senior de control y gestión.

Analista senior de impuestos.

Analista senior de expansión.

Analista senior de nómina.

Analista senior de infraestructura T.I.

Especialista de contabilidad.

Arquitecto.

Soporte técnico.

Diseñador gráfico.

Técnico en electricidad.

Inspector SST.

Asistente comercial y marketing.

Contador independiente.

Guarda de seguridad (vacante disponible para personas con discapacidad física).

Desarrollador cells.

Operador bus.

Auxiliar DCA – (vacante disponible para personas con discapacidad física).

Cajero polifuncional.

Auxiliar de planta.

Auxiliar de experiencia al cliente.

Desarrollador.

Nutricionista.

Técnico en salud oral (auxiliar de odontología).

Odontólogo general.

Director de laboratorio.

Conductor entregador.

Coordinador de contabilidad.

Técnico en mantenimiento electricista.

Montacarguista.

Y más.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.