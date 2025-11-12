A la cárcel taxista que atropelló y dejó a 11 personas heridas en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En Bogotá seguimos dando resultados. José Eduardo Chalá Franco, taxista de oficio, en estado de embriaguez y exceso de velocidad habría arrollado con su vehículo a un grupo de personas el pasado 8 de noviembre, en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, en el sur de la ciudad. La acción dejó 11 heridos, entre ellos cuatro menores de edad.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. Dos permanecen en estado crítico. Entretanto, el conductor fue conducido por la Policía Nacional al Hospital San Blas, donde le hicieron una valoración inicial. Posteriormente, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que se encontraba en grado tres de alcoholemia.

Las verificaciones realizadas en el lugar de los hechos y los elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de que el taxista, en atención a la condición que presentaba, perdió el control del automotor, colisionó contra varios peatones que estaban en una esquina y terminó contra la fachada de un inmueble.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambas conductas agravadas.

Chalá Franco aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.