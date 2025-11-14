    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 14 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 14 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3296 – La 5ta 8 – Tarde 9370 – La 5ta 2

    Culona
    Día 4840 – Noche 6509

    Astro Sol
    0460 – Signo Sagitario

    Pijao de Oro
    2059 – La 5ta 9

    Paisita
    Día 8581 – La 5ta 3 – Noche 7436

    Chontico
    Día 6552- La 5ta 9 – Noche 4417 – La 5ta 9

    Cafeterito
    Tarde 7260 – La 5ta 3 – Noche 9717 – La 5ta 5

    Sinuano
    Día 3276 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 767 – Noche

    Play Four
    Día 2033 – Noche

    Samán
    Día 4489

    Caribeña
    Día 8567 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 0882 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 0386 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3257 – La 5ta 4 – Tarde 8270 – La 5ta 9

