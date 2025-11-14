Resultados de las loterías y chances de este viernes 14 de noviembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 14 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3296 – La 5ta 8 – Tarde 9370 – La 5ta 2
Culona
Día 4840 – Noche 6509
Astro Sol
0460 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
2059 – La 5ta 9
Paisita
Día 8581 – La 5ta 3 – Noche 7436
Chontico
Día 6552- La 5ta 9 – Noche 4417 – La 5ta 9
Cafeterito
Tarde 7260 – La 5ta 3 – Noche 9717 – La 5ta 5
Sinuano
Día 3276 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 767 – Noche
Play Four
Día 2033 – Noche
Samán
Día 4489
Caribeña
Día 8567 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 0882 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 0386 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 3257 – La 5ta 4 – Tarde 8270 – La 5ta 9