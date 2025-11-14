Integración Social amplía comedor del servicio Voto Nacional para beneficiar a 200 habitantes de calle

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) amplió la capacidad del comedor del servicio de Autocuidado Voto Nacional, ubicado en la localidad Los Mártires, como parte de la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0, que busca reducir la inseguridad alimentaria de las personas más vulnerables de la ciudad, en este caso, dirigido a ciudadanos habitantes de calle.

Con la adecuación de la cocina, el comedor pasó de servir 70 a 100 platos por tiempo de comida, lo que permitirá atender a más ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle. Después de la reinauguración del comedor, el pasado 27 de octubre, el espacio ofrece dos tiempos de comida caliente: desayuno y almuerzo bajo estándares de calidad e inocuidad alimentaria.

En tan solo 15 días de funcionamiento, el comedor ha atendido 2.128 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle con apoyo alimentario y con servicios de autocuidado.que incluyen duchas, kits de aseo y actividades de inclusión social.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social destacó: “Estamos relanzando el comedor del servicio de autocuidado para habitantes de calle. Bogotá Sin hambre 2.0 tiene 136 comedores comunitarios pero lo que muy pocas personas saben es que tenemos 423 comedores donde se reparten raciones regulares en servicios de Integración Social, y ahí también estamos expandiendo nuestra capacidad. Aquí en el servicio de autocuidado en el Voto Nacional tenemos ahora 200 atenciones de comida caliente dirigidos a población en exclusión extrema”.

Por su parte, Zulma Fonseca, subdirectora de Nutrición resaltó: “El componente en aporte nutricional que es hasta del 30 %, lo que posibilita una mejor condición de salud. El desayuno aporta el 20 % del requerimiento nutricional compuesto por una proteína, un cereal, una fruta y una bebida caliente. El almuerzo cubre el 30 % del requerimiento nutricional compuesto por una variedad de alimentos de gran aceptación por los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle que frecuentan el servicio de autocuidado”.

Autocuidado Voto Nacional

El servicio busca cubrir necesidades básicas inmediatas, promover hábitos y rutinas alimenticias saludables, así como fortalecer los procesos de restablecimiento de derechos de las personas que acceden al espacio. El servicio de autocuidado Voto Nacional se encuentra abierto todos los días, de lunes a domingo, en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

El servicio ofrece también un circuito de atención que incluye entrega de elementos de aseo personal, acceso a duchas y espacios de higiene, entrega de apoyo alimentario (alimentación balanceada) y participación en actividades recreativas.

Con estas acciones los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle que ingresen voluntariamente al servicio de autocuidado del Voto Nacional van a recibir una atención en autocuidado que promueve la dignificación personal, el fortalecimiento de la autonomía y la activación de rutas de atención en salud, restablecimiento de derechos y procesos sociales.