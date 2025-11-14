Los Mártires en Bogotá se reverdece: fueron plantados 27 nuevos árboles nativos para transformar el espacio público

Foto: Alcaldía Local de Los Mártires

En una nueva acción por la sostenibilidad y la revitalización del entorno urbano, la Alcaldía Local de Los Mártires llevó a cabo la plantación de 27 árboles de especies nativas en diferentes puntos de esta localidad en el centro de Bogotá.

Esta jornada ambiental se desarrolló en el marco del Contrato Interadministrativo 334 de 2024, suscrito entre la Alcaldía Local y la Empresa Aguas de Bogotá, con el propósito de fortalecer la infraestructura verde y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

Cada árbol plantado representa un paso firme hacia una localidad más limpia, fresca y sostenible, aportando a la regulación del clima, la mejora de la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático. Las especies elegidas fueron cuidadosamente seleccionadas por su adaptabilidad al entorno y su capacidad de generar beneficios ecológicos duraderos.

Con esta iniciativa, liderada por el bajo el liderazgo del alcalde Local de Los Mártires, John Jader Suárez Delgado, el centro de Bogotá se consolida como la única alcaldía que actualmente está sembrando y revitalizando el espacio público con árboles, demostrando que el compromiso ambiental también se traduce en bienestar social, salud y convivencia.

Esta acción hace parte del trabajo articulado que adelanta la administración local para fortalecer la Bogotaneidad, promover el respeto por el entorno común y convertir los espacios urbanos en escenarios vivos de transformación ciudadana.