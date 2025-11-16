EE.UU. clasificará como organización «terrorista» al Cartel de los Soles «encabezado por el ilegítimo Nicolás Maduro»

–Estados Unidos planea clasificar como organización terrorista extranjera (FTO) al Cartel de los Soles «encabezado por el ilegítimo Nicolás Maduro», afirmó en su cuenta en X, este domingo, el secretario de Estado Marco Rubio, en un momento en que aumentan las tensiones entre ambos países.

Rubio afirma que el Cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa».

.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 16, 2025

TRADUCCIÓN: El Departamento de Estado pretende designar al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO). Encabezado por el ilegítimo Nicolás Maduro, el grupo ha corrompido las instituciones de gobierno en Venezuela y es responsable de la violencia terrorista llevada a cabo por y con otras FTO designadas, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa».

La designación se produce tras un enorme despliegue militar estadounidense en el Caribe que, según Washington, es necesario para impedir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Pero Caracas afirma que en realidad se trata de una estratagema para derrocar a su presidente izquierdista Maduro, a quien Washington considera un líder ilegítimo y un narcotraficante, acusación que él niega.

Rubio reiteró este domingo la afirmación ya establecida por Estados Unidos de que el Cartel de los Soles está dirigido por Maduro y otros altos funcionarios «que han corrompido al ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial de Venezuela».

«Ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela», añadió.

Rubio también afirmó que Estados Unidos «seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas».

Desde el lanzamiento de la campaña militar contra el tráfico de drogas en septiembre, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas acusadas de transportar drogas en aguas internacionales, según un recuento de la AFP de las cifras publicadas.

Estados Unidos no ha revelado detalles que respalden sus afirmaciones de que las personas atacadas —tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental— en las más de 20 incursiones eran realmente traficantes. (Información DW).