Orden del presidente Petro a la Policía: no permitir compra de votos y evitar que corruptos se apoderen del Estado

Foto: Joel González – Presidencia

El jefe de Estado manifestó la noche de este jueves que “le he pedido al comandante general de la Policía, al director nacional –y ahora sí está aquí el comandante de Córdoba y de la región– que la orden primera para estos meses que están por venir es perseguir a quienes compran los votos. Y lo voy a poner en claro: quienes compran los votos son la mafia”.

Al encabezar en el polideportivo de San Andrés de Sotavento (Córdoba) la entrega de 466 hectáreas de tierra al resguardo indígena Zenú, en el marco de la Reforma Agraria, recalcó que “el primer deber de la Policía, si quiere defender los derechos y las libertades de la ciudadanía, como ordena la Constitución de Colombia, es no permitir que se compre el voto, no permitir que se apropien del Estado los corruptos”.

Advirtió que “el deber de la Policía no es mirar para otro lado, sino permitir que el voto sea libre y que la población de cualquier lugar de Colombia, y de aquí, de Córdoba, sea libre. Si somos libres, somos dueños de Colombia. Si nos compran, somos esclavos en Colombia. Así que esta disyuntiva hay que aclararla: la Policía tiene la orden de su comandante supremo, como dice la Constitución, de impedir una sola compra de voto en cualquier lugar del territorio nacional”.

Subrayó que, si los pobres no venden los votos, no llegan mafiosos al Congreso, porque “los únicos que compran con dinero votos son los mafiosos, que son los que tienen el billete”, y agregó que “las mayorías en el Congreso se acaban si no se venden los votos”.

Hizo un llamado a la comunidad a “cambiar la historia solo a través de su voto, si no queremos violencias. Y ya estamos hartos de la violencia. Y solo si ese voto no se vende. Solo si ese voto se discute colectivamente y es libre. Y si es libre, cambia Colombia”.

“Por eso –añadió– crear la conciencia popular es fundamental, porque pobre que vote por el mega rico está votando por su verdugo, por el que próximamente lo va a echar de su propia tierra, quemándole el rancho, expropiándolo”.

Advirtió que la compra del voto “es el mecanismo por el cual las mafias se apropian del Estado. Y si se apropian mafias del Estado, Colombia no es democrática, no le pertenece a su ciudadanía”.

Alertó que, a la hora de depositar el voto, “hay que tener mucho cuidado. Si pudiéramos dividir a Colombia en dos partidos políticos, lo dividiríamos entre los que despojan tierra y los que entregan tierra. Dos partidos políticos diferentes, contrarios”.

Por lo cual, concluyó, “uno podría seleccionar en cada espectro político, si de lo que se trata es de una persona que ha ayudado, o ella misma lo ha hecho, a despojar campesinos de sus tierras. O, al contrario, es una persona que ha luchado por que el campesinado tenga incluso más tierra, porque así debería ser en Colombia”.