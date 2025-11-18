Colombia recibirá USD 100 millones para transición energética

The Journey Fund anunció que Colombia será el primer país de la región en beneficiarse de la primera ronda de financiación de este nuevo fondo internacional, con una asignación cercana a los 100 millones de dólares para proyectos de energía y transición energética justa y ecológica.

?El anuncio se dio al cierre de la COP30 en Brasil, durante el lanzamiento oficial del The Journey Fund, liderado por la firma Bridging Ventures, un vehículo de financiamiento innovador que busca movilizar alrededor de 200 millones de dólares para fortalecer la acción climática global, empezando con Colombia como muestra del compromiso de país con la transición energética y la reducción progresiva de los combustibles fósiles.

Al respecto la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, indicó: “Hemos logrado que Colombia sea el primer país en acceder a estos recursos del The Journey Fund. Es un punto de referencia para los logros de la transición energética justa, porque este Gobierno, desde su primer momento, decidió que la transición energética y ecológica sería una prioridad».

“Estamos seguros de que el fondo será una gran ayuda para asegurar que los proyectos ya formulados puedan ver la luz. En nombre del Gobierno agradecemos este esfuerzo, que estamos seguros es el inicio de un camino que nos permitirá materializar la transición energética justa», puntualizó.

Este fondo es un instrumento pionero que busca movilizar inversión, generar empleo e impulsar la innovación en los territorios más vulnerables, y articula el esfuerzo de ministerios, la banca de desarrollo, la cooperación internacional y aliados filantrópicos.

El modelo de The Journey Fund combina capital público, privado y filantrópico de manera estratégica, y busca convertirse en un modelo replicable y escalable para otras naciones del Sur Global.

El anuncio fue liderado por Dylan Malloy, director de Bridging Ventures, junto con Andrés Mogro, de la Fundación Avina; Alex Rafalowicz, director de la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y Andrés Patiño, líder en nuevos negocios del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía de Colombia (Fenoge).