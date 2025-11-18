Por obras hay cierre de un carril de la autopista Norte con calle 97 en Bogotá
Foto: IDU.
Con el fin de realizar obras hay nuevos cierres y desvíos entre la calle autopista Norte con calle 97 entre la localidad de Chapinero y Barrios Unidos an norte de Bogotá. Estos nuevos cierres y desvíos se realizarán las 24 horas por cerca de un mes y se ejecutarán desde este martes 18 de noviembre de 2025. ¡Conoce detalles aquí!
Con el fin de adelantar las actividades de reforzamiento del puente peatonal en marco del contrato IDU-353-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y el cierre de un carril en sentido norte a sur de la calzada rápida de la autopista Norte con calle 97 (Ver mapa 1).
Estas actividades se realizarán a partir de las 00:00 horas de este martes 18 de noviembre de 2025 y por un periodo aproximado de un mes con horario de cierre de 24 horas.
Plan de Manejo de Tránsito (PMT)
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT):
Tránsito peatonal y de ciclistas
- Los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas no tendrán ningún tipo de afectación; por esta razón, continuarán transitando por las zonas destinadas para ellos.
Recomendaciones
- Se pide a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
- Se recomienda a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
- De igual manera se recomienda a los peatones, bici-usuarios y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.