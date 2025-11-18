Por obras hay cierre de un carril de la autopista Norte con calle 97 en Bogotá

Foto: IDU.

Con el fin de realizar obras hay nuevos cierres y desvíos entre la calle autopista Norte con calle 97 entre la localidad de Chapinero y Barrios Unidos an norte de Bogotá. Estos nuevos cierres y desvíos se realizarán las 24 horas por cerca de un mes y se ejecutarán desde este martes 18 de noviembre de 2025. ¡Conoce detalles aquí!

Con el fin de adelantar las actividades de reforzamiento del puente peatonal en marco del contrato IDU-353-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y el cierre de un carril en sentido norte a sur de la calzada rápida de la autopista Norte con calle 97 (Ver mapa 1).

Estas actividades se realizarán a partir de las 00:00 horas de este martes 18 de noviembre de 2025 y por un periodo aproximado de un mes con horario de cierre de 24 horas.

Mapa 1. Zona de Obra.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Tránsito vehículos particulares Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la autopista Norte, continuarán circulando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre la calzada rápida y por los dos carriles de la calzada lenta (Mapa 2 color rojo). Mapa 2. Manejo vehicular en zona de obra.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas no tendrán ningún tipo de afectación; por esta razón, continuarán transitando por las zonas destinadas para ellos.

Recomendaciones