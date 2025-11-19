Sheinbaum reitera rechazo a cualquier tipo de intervención militar de EE.UU en territorio mexicano

–La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este martes el rechazo de su Gobierno a cualquier tipo de intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de las declaraciones emitidas el lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que no descartaba ataques contra cárteles del narcotráfico.

«No va a ocurrir», afirmó Sheinbaum en su habitual conferencia matutina, al ser consultada sobre la postura expresada por Trump.

La mandataria mexicana señaló que en las conversaciones telefónicas con su homólogo estadounidense, siempre ha sido enfática respecto a que México no acepta intervenciones de ningún Gobierno extranjero.

Sheinbaum expuso que en varias ocasiones Trump ha sugerido que Estados Unidos podría apoyar militarmente en la lucha contra grupos delictivos.

Sostuvo en ese sentido que el Gobierno de México ha dejado claro que la única cooperación posible es mediante intercambio de información y coordinación, siempre bajo el principio de respeto a la soberanía mexicana.

Añadió que esta posición ha sido comunicada también al Departamento de Estado y a legisladores estadounidenses, lo que ha entendido la contraparte, porque «hay colaboración y hay coordinación sin subordinación».

La presidenta mexicana recordó que tras las declaraciones de Trump, el Gobierno de Washington emitió un comunicado en el que señala que solo intervendría si el propio Gobierno de México lo solicitara, lo cual «no lo vamos a pedir», añadió.

Sheinbaum enfatizó que su administración no permitirá la presencia de tropas extranjeras y recordó que «la última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio».

Trump expresó el lunes desde el Despacho Oval, no estar «contento» con los avances de México en materia de combate al narcotráfico y afirmó que estaría dispuesto a realizar ataques contra cárteles «si fuera necesario».

El mandatario estadounidense sostuvo que México conoce su postura respecto al combate al crimen organizado y que mantiene conversaciones con el Gobierno mexicano.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron en el marco de la operación «Lanza del Sur», un despliegue militar en Latinoamérica que Washington justifica con el combate al narcotráfico y que ha elevado las tensiones con la región, en particular con Venezuela.

Sheinbaum reiteró que México mantendrá su política de cooperación bilateral, pero bajo un marco de respeto y autonomía, al señalar que «no se trata de rechazar apoyo, sino de no aceptar tropas extranjeras. Eso es otra cosa». (Información Agencia Xinhua).