El IDPAC instaló el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal 2025–2029 de Bogotá

Foto: Secretaría de Gobierno

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) llevó a cabo la instalación oficial del Consejo Distrital de Propiedad Horizontal, un espacio clave para fortalecer la participación ciudadana y la convivencia de los conjuntos residenciales, comerciales o mixtos. El acto protocolario se llevó a cabo en el Auditorio Simón Bolívar de la Universidad La Gran Colombia, con la presencia de la directora del Instituto, María Ximena Morales Trujillo, y el subdirector de Asuntos Comunales, John Jairo González Arboleda.

Durante la jornada fueron posesionados las consejeras y consejeros que representaran a las 20 localidades de Bogotá, en el periodo 2025-2029. El Consejo Distrital se conforma con las delegadas y delegados que se eligen previamente en los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, en el marco de la Jornada Única Electoral realizada entre junio y julio del presente año.

En su intervención, la directora del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, María Ximena Morales Trujillo, destacó el rol fundamental del Consejo Distrital en la gestión comunitaria:

“El Consejo Distrital de Propiedad Horizontal fortalece la participación ciudadana y la gestión democrática en nuestras comunidades. A través de este espacio construimos convivencia, corresponsabilidad y soluciones conjuntas a los desafíos de los territorios. Acompañaremos cada etapa de su trabajo para construir una Bogotá más solidaria, participativa y dispuesta a dialogar”.

En la instalación, las y los delegados distritales resaltaron la importancia de este nuevo periodo. Así lo afirmó Carlos Tavera, consejero distrital de la localidad de Usaquén:

“Asumimos este reto con responsabilidad y vocación de servicio. Nuestro compromiso es representar a las comunidades de propiedad horizontal, escuchar sus necesidades y trabajar de la mano con las entidades para mejorar la convivencia, la seguridad y la organización interna de la comunidad”.

El Consejo Distrital de Propiedad Horizontal, creado mediante el Acuerdo 652 de 2016, actúa como organismo consultivo y asesor en las políticas y proyectos relacionados con la propiedad horizontal en el Distrito. Su labor es esencial para impulsar la resolución pacífica de conflictos, la pedagogía ciudadana y la articulación institucional entre las comunidades y las entidades distritales.

El Instituto Distrital de la Participación, adelanta actualmente la fase preparatoria de la Política Pública de Propiedad Horizontal, en la cual este Consejo tendrá un rol protagónico aportando su experiencia y conocimiento territorial.Con la instalación del Consejo Distrital, inicia un nuevo periodo de trabajo articulado entre ciudadanía y el Distrito, orientado a fortalecer la participación incidente y la convivencia comunitaria en Bogotá. Las nuevas y los nuevos consejeros desempeñarán un papel fundamental en la construcción de propuestas que respondan a los retos actuales de las comunidades organizadas bajo este régimen.