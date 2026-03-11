ANI firma actas de inicio de estudios de factibilidad del tren entre Villavicencio y Puerto Gaitán por $60.551 millones

–(Imagen ilustrativa). El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), firmó este miércoles las actas de inicio para la elaboración de los estudios de factibilidad para el Corredor Férreo Villavicencio – Puerto Gaitán, un proyecto ferroviario con una extensión de 193,5 kilómetros.

Los estudios y diseños técnicos para llevar el proyecto a nivel de factibilidad estarán a cargo del Consorcio Férreo del Meta HE en el lote 1, entre Villavicencio y Puerto López. Y el Consorcio Conexión Férrea INT estará encargado del lote 2, entre Puerto López y Puerto Gaitán.

Los dos Consorcios tendrán a su cargo la realización, en cada uno de los tramos, del análisis de demanda, aspectos prediales, ambientales y sociales, ingeniería ferroviaria, sistemas intermodales, operación y mantenimiento, estimación de Capex y Opex, programación de obra, así como la evaluación tarifaria y el análisis territorial.

Entre tanto, la interventoría de los dos tramos estará a cargo del Consorcio Férreo del Llano BC.

Según indicó la ANI, el costo de los estudios alcanza los $60.551 millones ($52.811 millones en consultorías y $7.739 millones, la interventoría). El plazo para la entrega del estudio de factibilidad es de 7 meses para el lote 1 y 10 meses para el lote 2.

Los resultados de prefactibilidad de este proyecto contemplan la construcción de 193,5 km de vía férrea. Dicho corredor contempla la construcción de 18 km de puentes y cuenta con una estimación de carga movilizada de 388 – 932 toneladas año para 2080, destacando granos como soya y maíz.

Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, destacó que, con la firma de las actas de inicio para la estructuración técnica integral a nivel de factibilidad del corredor férreo Villavicencio-Puerto Gaitán, el Gobierno del Cambio avanza en la consolidación del sistema ferroviario nacional.

“Este corredor férreo se proyecta como un eje estratégico para fortalecer la integración logística de la Orinoquía con el resto del país, contribuye a la seguridad alimentaria, promueve la intermodalidad con modos como el transporte fluvial en el río Meta y fomenta nuevas oportunidades de inversión y empleo. Asimismo, garantiza una infraestructura inclusiva que mejora la conectividad de las comunidades rurales y urbanas, impulsando un desarrollo territorial equilibrado, ambientalmente responsable y socialmente equitativo”, concluyó.

Gustavo Petro

Inicia el estudio de factibilidad del corredor férreo Villavicencio/Pto Gaitán que hace tres años debió hacer el ministerio de transporte y estuvo retenido por ineficiencias y politiquería.

Este corredor junta Villavicencio y Bogotá al comienzo de la navegabilidad del rio Meta y puede salir por el río Orinoco al océano Atlántico.

Es un proyecto que no solo mejora e impulsa la producción de la orinoquía y la alta llanura, sino que al convertirse en proyecto binacional con Venezuela, articula la economía bogotana y del Centro del país al mar y despega también la economía de la alta llanura venezolana

Avanza la red férrea de Colombia

A esta hora en la Agencia Nacional de Infraestructura se firma las actas de inicio para los estudios de factibilidad del corredor férreo entre Villavicencio y Puerto Gaitán, un proyecto de 193,5 kilómetros que busca fortalecer el transporte de carga en los Llanos Orientales y que contará con una inversión de $60.551 millones de pesos.