Consejo Nacional Electoral sanciona a la campaña «Petro Presidente» por violación de topes y financiación indebida

–En un hecho sin antecedentes, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó este jueves sancionar la campaña «Petro Presidente 2022-2026», de la Coalición Pacto Histórico representada por Ricardo Roa Barragán, gerente; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro, auditora; al Movimiento Político Colombia Humana y al Partido Unión Patriótica, UP, por violación de topes electorales en primera y en segunda vuelta, y financiación con fuentes prohibidas.

Igualmente dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a los responsables de la campaña, encabezados por Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por fraude procesal y otros delitos.

En lo que respecta al presidente Gustavo Petro, el CNE excluyó pronunciarse, por no tener competencia, pero ordenó remitir en medio magnético la copia del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural del presidente de la República, para su conocimiento y fines pertinentes.

La ponencia fue aprobada, elaborada por los magistrados investigadores Álvaro Prada y Benjamin, fue apoyada por otros cuatro integrantes de la Sala, Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez y el conjuez Majer Abushihab. En contra votaron Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña.

De acuerdo con la ponencia aprobada por el CNE, la campaña Petro Presidente sobrepasó los topes legales en 5 mil 300 millones de pesos, de los cuales 3 mil700 millones en la primera vuelta y 1.600 en la segunda, dineros que no se reportaron.

Entre los aportes no reportados se destacan el de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, así como de la Unión Patriótica, y gastos en poblicidad y pago de testigos electorales.

Igualmente, entre las fuentes prohibidas de financiación se relaciona un aporte de la Unión Sindical Obrera, USO, de Ecopetrol y el pago de testigos electorales de Ingenial Media SAS.

Los reponsables de la campaña electroral, el gerente, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aidee Mogollón, son sancionados con multas por 2 mil 252 millones de pesos por financiación prohibida de parte de personas jurídicas en primera vuelta y 2.447 millones de pesos por violación de topes; por financiación de personas jurídicas en segunda vuelta deberán pagar 627 millones de pesos y por violación de topes 596 millones de pesos.

Además, Ricardo Roa deberá devolver 165 millones 405 mil pesos por el pago de un evento en el Movistar Arena.

También se imponen sanciones a los partidos Colombia Humana y Unión patriótica (UP), cada uno de los cuales deberá pagarán 583 millones 785 mil pesos por violar o tolerar la vulneración de topes en primera vuelta, y en segunda, 583 millones de pesos.