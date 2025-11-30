La Filarmónica de Bogotá se prepara para el Reguetón

Filarmónica de Bogotá

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se prepara para un nuevo cruce de caminos sonoros, después de haber sido parte de la histórica gira “Las Mujeres Ya No Lloran Tour” de Shakira en su paso por la capital colombiana, el Sistema de Orquestas de la Filarmónica de Bogotá se prepara para participar en la unión entre dos universos. ¡Muy pronto lo sabrás!

Dentro de muy poco, una de sus agrupaciones participará en la unión entre dos sonidos que, aunque parecen distintos, comparten la misma esencia: la música como energía que transforma, inspira y conecta generaciones. Esta vez, el diálogo será con los sonidos urbanos que mueven a la ciudad y al país. Será un momento especial, un puente entre mundos que, a simple vista, se perciben lejanos, pero que en realidad laten al mismo ritmo. Las pistas ya están sobre la mesa: los ritmos que dominan la calle, un productor que ha revolucionado la escena global, y una fecha que muchos tienen ya marcada en el calendario.

Sin ahondar mucho más en la sorpresa, la Orquesta Filarmónica de Bogotá sigue apostándoles a nuevas comunidades en la ciudad, en el país y en el mundo. La Red de Orquestas se prepara para unirse a una propuesta que invita a quebrar etiquetas y abrir la puerta a nuevas maneras de sentir la música. Un preludio a la unión de dos mundos, el sinfónico y el reguetón, que, aunque distintos, vibran con la misma fuerza. Porque cuando la música se encuentra, la ciudad suena distinto. Muy pronto lo sabrán.