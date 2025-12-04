Asista a la feria de las joyas más grande de Bogotá del 4 al 6 de diciembre

Fotos: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¿Estás aún buscando que obsequiar en Navidad 2025? Asiste a ExpoJoyeros una feria en la que los comerciantes del Bogotá Corazón Productivo de La Candelaria exponen lo mejor de tus joyas en plata, oro, esmeraldas y más. Conoce la gran variedad de artículos y encuentra un obsequio perfecto para esta Navidad. ExpoJoyeros se realiza en la carrera Séptima entre calles 12 y 12B en el centro de Bogotá. ¡Aquí más detalles!

La feria más grande de joyas se realiza en el centro de Bogotá, en ExpoJoyeros 2025 podrás encontrar esas piezas exclusivas. Asiste y conoce todo lo que las y los empresarios del Bogotá Corazón Productivo de La Candelaria tienen para ti.

Este jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de diciembre de 2025, los asistentes podrán vivir experiencias únicas como talla de gemas en vivo, trefilado de joyas, un recorrido inmersivo por La Mina Galería y encontrar todo tipo de joyas hechas en Bogotá.

El programa Bogotá Corazón Productivo es liderado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) e impulsa los negocios locales con espacios de comercialización y visibilización. El Bogotá Corazón Productivo de La Candelaria reúne a los comerciantes dedicados a la joyería, las esmeraldas y otros.

Asiste a ExpoJoyeros 2025 en el centro de Bogotá

Cuándo: 4, 5 y 6 de diciembre de 2025.

Dónde: Carrera Séptima, entre calles 12 y 12B, en el corazón de Bogotá.

Qué esperar: Un corredor de diseño y tradición que celebra la joyería ancestral de La Candelaria, con demostraciones de tallado de gemas en vivo y un recorrido por piezas únicas.

En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ resaltamos la importancia del patrimonio joyero y el turismo productivo a través de la articulación del sector con los programas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).