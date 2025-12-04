    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM $ 3,757.92 (vigente diciembre 5).
    -Euro $ 4,396.50
    -Bitcoin US$ 92.233,80

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,65%
    -UVR: $ 396,72
    -Tasa de Usura 25,02%

    -Café US$ 4,00
    -Petróleo Brent US$ 59,70

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte