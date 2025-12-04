Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves diciembre 4, 2025 -Dólar TRM $ 3,757.92 (vigente diciembre 5). -Euro $ 4,396.50 -Bitcoin US$ 92.233,80 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 396,72 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 4,00 -Petróleo Brent US$ 59,70 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorTrabajo sí hay: 70 vacantes de asesores call center este jueves 4 de diciembre Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 5 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 y 2 También podría gustarte Antioquia Buscan a tres náufragos que llevan cinco días en el Golfo de Urabá Iván Briceño martes noviembre 6, 2018 Economía Asamblea de ISA aprobó incremento del 25% en el dividendo Andres Felipe Gama viernes marzo 27, 2015 Nacional Anuncian medidas para reforzar la seguridad en Córdoba Iván Briceño sábado enero 15, 2011 Nacional Alerta amarilla en Buenaventura por fuertes marejadas Sergio Castillo domingo octubre 10, 2010