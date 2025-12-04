Trabajo sí hay: 70 vacantes de asesores call center este jueves 4 de diciembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 70 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en una Feria de Empleo virtual este jueves 4 de diciembre de 2025. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y una de sus empresas aliadas ofrecen cargos disponibles para asesores call center. Las vacantes están dirigidas a capitalinos con formación desde bachillerato con y sin expertiencia. ¡Conoce aquí detalles y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ virtual en Bogotá

Son 70 vacantes disponibles para bachilleres. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y Grupo Cos buscan personal para asesores call center.

Detalles de las vacantes:

Formación: Bachiller

Contrato: Término Indefinido

Funciones principales:

Atención al cliente telefónico.

Comunicación efectiva.

Excelente actitud y disposición.

Beneficios:

Convenios con universidades.

Gimnasio interno gratis.

Salón de belleza gratis.

Zona gamer gratis.

Mesas de ping pong y billar gratis.

Plan de ascensos después del tercer mes.

Descuentos en restaurantes, ropa y Bodytech.

Postúlate de manera virtual este jueves 4 de diciembre 2025, de en dos jornadas a las 9:00 a. m. y a las 11:30 a. m.

No olvides tener tu hoja de vida actualizada y tu documento de identidad.

Confirma tu asistencia, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Postúlate de manera virtual, a través de Google Meet, ingresando aquí.

Conoce más detalles de la convocatoria o Feria Virtual de ‘Talento Capital’ de este jueves 4 de diciembre, en la siguiente pieza gráfica de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá:

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales