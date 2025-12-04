    • Deportes

    Ronal Longa gana medalla de oro en los Juegos Bolivarianos

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de el deportista Ronal LongaFoto: IDRD

    Ronal Longa se consagró campeón de los 100 metros planos en los XX Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025, una victoria que impulsa al Equipo?Bogotá y suma un valioso oro para Colombia.

    En un video publicado, el atleta compartió sus impresiones y la emoción de cruzar primero la meta, permitiendo revivir la intensidad de la competencia y la alegría de este triunfo.

    Con esta victoria, Ronal Longa reafirma el talento del atletismo colombiano y deja claro que Bogotá sigue siendo semillero de campeones en los Juegos Bolivarianos, inspirando a nuevas generaciones a seguir corriendo tras sus sueños.

    Giovanni Alarcón M.
