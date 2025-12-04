Ronal Longa gana medalla de oro en los Juegos Bolivarianos

Foto: IDRD

Ronal Longa se consagró campeón de los 100 metros planos en los XX Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025, una victoria que impulsa al Equipo?Bogotá y suma un valioso oro para Colombia.

En un video publicado, el atleta compartió sus impresiones y la emoción de cruzar primero la meta, permitiendo revivir la intensidad de la competencia y la alegría de este triunfo.

Con esta victoria, Ronal Longa reafirma el talento del atletismo colombiano y deja claro que Bogotá sigue siendo semillero de campeones en los Juegos Bolivarianos, inspirando a nuevas generaciones a seguir corriendo tras sus sueños.