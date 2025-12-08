Prográmese con la Ciclovía bogotana este lunes 8 de diciembre
Foto: IDRD
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá para este lunes festivo 8 de diciembre de 2025. Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva.
Recuerda que nuestro gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.
Actividades en la Ciclovía para este 8 de diciembre de 2025
Ciclovía Te Cuida
Se tendrán actividades lúdicas y de preparación para el ciclismo en la Ciclovía.
Este lunes 8 de diciembre en:
- Carrera 7 con calle 28
Ciclovía en patines
En este punto podrás aprender y practicar tus habilidades en el uso de los patines
Este lunes 8 de diciembre en:
- Carrera 7 con calle 28
Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía
Este lunes 8 de diciembre, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.
Puntos ubicados en:
- Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)
- Calle 54 sur con carrera 95 A
Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía
Aprende a montar bicicleta.
El lunes 8 de diciembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:
- Carrera 24 con calle 42
- Avenida Boyacá con calle 134
- Calle 54 sur con carrera 95 A
Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la Ciclovia
- Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la Ciclovía no solicitan elementos personales.
- Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la Ciclovía no lo persuaden para que se desplace a lugares alejados.
- Los funcionarios del IDRD que prestan servicios en la Ciclovía no solicitan en ningún momento que entregue la bicicleta o que se la preste por algún motivo.
- Si usted identifica a personal con prendas institucionales del IDRD las cuales le ofertan cursos, promociones, elementos deportivos entre otros, verifique la veracidad de la información, ya que estas campañas no se realizan sin autorización del IDRD.