Prográmese con la Ciclovía bogotana este lunes 8 de diciembre

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá para este lunes festivo 8 de diciembre de 2025. Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva.

Recuerda que nuestro gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Actividades en la Ciclovía para este 8 de diciembre de 2025

Ciclovía Te Cuida

Se tendrán actividades lúdicas y de preparación para el ciclismo en la Ciclovía.

Este lunes 8 de diciembre en:

Carrera 7 con calle 28

Ciclovía en patines

En este punto podrás aprender y practicar tus habilidades en el uso de los patines

Este lunes 8 de diciembre en:

Carrera 7 con calle 28

Puntos de ‘Bogotá en Forma’ en la Ciclovía

Este lunes 8 de diciembre, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.

Puntos ubicados en:

Carrera 7 con calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con carrera 95 A

Puntos de ‘Bogotá en Bici’ en la Ciclovía

Aprende a montar bicicleta.

El lunes 8 de diciembre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con calle 42

Avenida Boyacá con calle 134

Calle 54 sur con carrera 95 A

Recomendaciones para el tránsito y disfrute de la Ciclovia