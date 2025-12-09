Autoridades desarticularon la organización criminal ‘Los Fronterizos’

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, y en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), se logró la desarticulación de ‘Los Fronterizos’, una organización delincuencial dedicada al homicidio y a la venta de estupefacientes en el sur de Bogotá y en el municipio de Soacha.

El golpe contra estos criminales se produjo después de 10 meses de investigación por parte de uniformados de la Dirección de la Investigación Criminal DIJIN, y de Inteligencia Policial.

Se materializaron 18 órdenes de captura en 15 allanamientos simultáneos donde les fueron incautadas 3.000 dosis de estupefacientes, 33 celulares con información criminal, un arma de fuego con 11 cartuchos y un arma traumática.

En su declaración, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que este resultado operacional es el reflejo de un esfuerzo articulado con Fiscalía y Policía: “Por lo menos 11 homicidios son los que determinó la investigación de la DIJIN con la MEBOG y la Fiscalía de esta banda delincuencial denominada Los Fronterizos. Estamos hablando de una organización delincuencial que operara en el borde entre Bogotá y Soacha, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes, y que precisamente en la lucha por espacios para el tráfico de droga habría cometido estos 11 homicidios”.

Estas 18 personas que fueron capturadas dividían sus roles para cometer homicidios selectivos con el propósito de ejercer control territorial por la venta de estupefacientes. La investigación permitió esclarecer por lo menos siete de estos hechos con 11 víctimas identificadas, entre estos el asesinato de tres personas en el barrio Laureles de la localidad de Bosa el 25 de noviembre de 2023.

“La Policía Nacional en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, capturó 10 hombres y 8 mujeres, los cuales delinquían en las localidades del Kennedy y Bosa, y en el municipio de Soacha. Este grupo delincuencial para tener el control de la venta de estupefacientes ejercía violencia extrema con armas de fuego y corto punzantes”, informó el comandante de Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Giovanni Cristancho.

Entre los capturados se encuentra su cabecilla, alias ‘Pollo’, un hombre de 39 años a quienes los integrantes de la organización rendían cuentas de sus acciones criminales, también se encuentra alias ‘La Madre’ una mujer de 50 años que administraba la venta de alucinógenos en la localidad de Bosa y alias ‘Chiquita Brava’ en el municipio de Soacha.

A estos 10 hombres y 8 mujeres les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Es importante mencionar que, en febrero de este año, las autoridades propinaron un duro golpe contra este grupo delincuencial, donde fueron capturados tres de sus integrantes e incautadas tres armas de fuego, munición y un chaleco balístico.

El alcalde Galán, indicó que, en lo corrido de 2025, y gracias al impacto contra las organizaciones delincuenciales se logró una reducción en el homicidio de 3 % en comparación con el año anterior: “Hemos logrado marcar un cambio en la tendencia, en este momento tenemos una reducción del 3 % comparado con el año pasado y vamos a seguir trabajando para poder desarticular todas las bandas que producen violencia en nuestra ciudad. Calculamos que cerca del 19 % de los homicidios que ocurren en Bogotá está directamente relacionados con el tráfico de estupefacientes”.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, reiteró que “parte del trabajo de la disminución del homicidio en Bogotá está asociado al enfrentamiento que hemos hecho de estas estructuras criminales en las partes más críticas. Por eso fue que se creó el comando VIDA en Ciudad Bolívar, en donde el trabajo de este grupo sumado al de la SIJIN, dieron lugar a la investigación que permite estas capturas. En ese sentido, logramos golpear dos elementos fundamentales de los factores de inseguridad en la zona: la distribución de drogas y el homicidio”.

En lo corrido de este año se han capturado 6.537 personas por el delito de tráfico de estupefacientes, que generaban focos de inseguridad con la venta de sustancias alucinógenas en las diferentes localidades.