Petro tras hundimiento de la reforma tributaria: «No es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional»

–El presidente Gustavo Petro reaccionó este martes al «hundimiento de la ley financiera» en la Comisión IV del Senado y afirmó que «no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional». Además, advirtió que «consecuencias imprevisibles comienza a verse desde hoy» en el país.

«Nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública: un verdadero mecanismo, construido por el Banco de la República, para transferir decenas de billones de pesos de la sociedad a los megarricos», subrayó el jefe del Estado en su cuenta en X.

Añadió que «solo se necesitaba que una parte de esas utilidades se devolvieran a la nación no más, pero el egoísmo social es tan grande que no quieren perder un peso de su riqueza».

Y puntualizó: «Ya gente como Faustino o el supuesto indígena nariñense, sabrán que lo que hoy hicieron para salvar megarricos de sus aportes nacionales, se devolverá contra los pueblos negros e indígenas».

Además precisó: «Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy», concluyó.

Tras archivo de Ley de Financiamiento, el ministro de Hacienda Germán Ávila afirmó que la decisión de 9 senadores desconoce lo aprobado por las mayorías, que habían incluido esos recursos en el presupuesto de 2026 y advirtió que «se evaluarán medidas para mantener la estabilidad fiscal y asegurar proyectos sociales».