Ecuador: Trece reclusos mueren en otra masacre en cárcel de Machala

–Trece presos murieron el domingo en una cárcel de la ciudad costera de Machala, en el suroeste de Ecuador, en la que 44 reos han fallecido en poco tiempo, indicó el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI). «Se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales», señaló la entidad en un mensaje enviado a periodistas.

En la misma prisión fueron asesinados 31 presos hace casi un mes, varios por asfixia, mientras que a finales de septiembre otro ataque entre reclusos causó 14 muertes, incluida la de un guardia penitenciario.

El SNAI indicó que los cuerpos fueron hallados el domingo durante una inspección de la policía tras una «detonación de un artefacto explosivo en los exteriores» del centro penitenciario.

Las masacres son frecuentes en las cárceles de Ecuador, las cuales se han convertido en centros de operaciones y enfrentamientos entre bandas de narcotráfico en los últimos años.

Según un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 663 presos han muerto en «hechos violentos» en el interior de las prisiones desde 2020. (Información DW).