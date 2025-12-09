Elecciones de Congreso: 3.231 candidatos fueron inscritos, 1.124 al Senado y 2.107 a la Cámara de Representantes

–Finalizado el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que fueron postulados un total de 3.231 candidatos, que conforman 527 listas.

Al Senado de la República fueron inscritos 1.124 candidatos que componen 27 listas, así: por la circunscripción nacional se inscribieron 16 listas conformadas por 1.097 candidatos y por la circunscripción indígena, 11 listas integradas por 27 aspirantes.

A la Cámara de Representantes fueron postulados un total de 2.107 candidatos en 500 listas, distribuidas por circunscripción de la siguiente manera: territorial, 304 listas integradas por 1.671 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 22 candidatos; afrodescendiente, 47 listas conformadas por 126 candidatos; internacional, 17 listas formadas por 44 candidatos y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 122 listas integradas por 244 candidatos.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó que la jornada de inscripción de candidatos concluyó con éxito y que la plataforma virtual habilitada por la entidad para el proceso fue muy eficaz: “El sistema web de inscripción de los candidatos fue muy eficiente y práctico, pues más del 90 % de las listas fueron postuladas a través de esta herramienta y cerca del 70 % de los inscritos aceptó su candidatura mediante un código único de seguridad que la entidad envió a su correo electrónico o línea de WhatsApp. La entidad continuará brindando todas las herramientas tecnológicas que faciliten la participación de electores y candidatos”.

De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República de 2026, el periodo de modificación de inscripción de candidatos por renuncia o no aceptación inicia hoy, 9 de diciembre, y se extenderá hasta el 15 de diciembre.