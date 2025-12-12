    • Bogotá Cundinamarca

    Cortes de luz este sábado 13 de diciembre de 2025 en Bogotá, Mosquera, Funza y Chía

    Ariel Cabrera

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 13 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera, Funza y Chía, Cundinamarca.

    Localidad de Chapinero

    Barrio El Chicó. De la carrera 18 a carrera 22 entre calle 87 a calle 91 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Ciudad Bolívar

    Barrio Las Acacias. De la calle 61 Sur a calle 63 Sur entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio Millán. De la calle 63 Sur a calle 65 Sur entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 11:00 a. m.

    Barrio San Francisco. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 68 Sur a calle 70 Sur – Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m.

    Localidad de Fontibón

    Barrio Puente Grande. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 127 a carrera 129 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Barrio San José de Fontibón. De la carrera 98 a carrera 100 entre calle 24 a calle 26 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio San Pablo Jericó. De la carrera 127 a carrera 129 entre calle 16 a calle 18 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Kennedy

    Barrio Osorio III. De la calle 1 Sur a calle 5 Sur entre carrera 88 a carrera 91 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Puente Aranda

    Barrio Centro Industrial. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 65 a carrera 67 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Barrio Estación Central. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 14 a calle 16 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Suba

    Barrio Guaymaral. De la calle 97 a calle 99 entre carrera 69 a carrera 71 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Teusaquillo

    Barrio Santa Teresita. De la calle 41 a calle 45 entre carrera 20 a carrera 23 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Usaquén

    Barrio San Patricio. De la calle 111 a calle 113 entre carrera 16 a carrera 18 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

    Barrio Tibabita. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 185 a calle 187 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Municipios aledaños a Bogotá

    Mosquera, en Cundinamarca

    Municipio de Mosquera. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

    Funza, en Cundinamarca

    Municipio de Funza. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 7 a calle 9 – Desde las 9:15 a. m. hasta las 1:15 p. m.

    Chía, en Cundinamarca

    Municipio de Chía. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 15 a calle 17 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    Ariel Cabrera
