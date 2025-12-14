Terminal de Transporte de Bogotá alerta por suplantación y refuerza la seguridad para esta temporada de fin de año

Foto: Terminal de Transporte de Bogotá.

La Terminal de Transporte de Bogotá se ha convertido en blanco de estafadores que están suplantando el nombre de la entidad para vender tiquetesfalsos y servicios inexistentes. La entidad refuerza la seguridad para la temporada más alta del año.

“Estamos trabajando con las autoridades para garantizar que el paso de nuestros usuarios por las tres sedes sea una experiencia agradable y segura. Invitamos a que compren sus tiquetes en taquillas, página web o quioscos digitales de Salitre. Que no arriesguen sus ahorros”, señaló Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogotá.

Los estafadores están utilizando buscadores como Google para posicionar perfiles falsos que se hacen pasar por la Terminal. Una cuenta llamada ‘Terminal de Transporte del Norte’ redirecciona a un número de WhatsApp que no pertenece a la entidad.

Desde allí ofrecen tiquetes con supuestos descuentos, cupos con empresas adscritas e incluso se promociona la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla. Los pagos se piden por Nequi, Daviplata, Bre-B, códigos QR y hasta llamada asistida. Cuando el viajero llega a alguna de las sedes con el comprobante que le enviaron, descubre que fue víctima de fraude.

Mayores controles

En lo corrido de 2025, la Terminal de Transporte de Bogota?l ha realizado 180 controles operativos, 13 megatomas interinstitucionales y 2.338 verificaciones de identidad en los alrededores de las infraestructuras. Esto ha permitido una reducción del 24,2% en casos de hurto frente al año anterior y la percepción de seguridad dentro de las terminales supera el 90%.

El mayor Andrés Beltrán, comandante de Policía de la estación E22 de la Terminal, invitó a denunciar: “Al reportar estos casos, la Policía Nacional puede adelantar investigaciones y tomar correctivos. Además, sugerimos registrar esos números en apps de rastreo para que otros ciudadanos puedan identificarlos y bloquearlos a tiempo”.

La Dirección de Recursos Tecnológicos de la Terminal de Transporte de Bogotá reporta permanentemente estos hechos al Equipo Nacional de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT).

También se puso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio la suplantación de identidad para su respectivo seguimiento.

Para evitar caer, la Terminal de Transporte de Bogotá invita a comprar tiquetes de manera electrónica solo por la página web La Terminal www.terminaldetransporte.gov.co

Utilizar exclusivamente sus perfiles oficiales en Google:

Terminal Salitre: https://share.google/EVNReBrOBLdKoqFu U

Terminal Norte: https://share.google/tnQD3R0DaavaAxgn2

Terminal Sur: https://share.google/wVEPQ0frN9AQzyBU0

Canales oficiales: