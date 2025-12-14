Crístian Fernando Portilla es el nuevo alcalde de Bucaramanga

–El abogado y empresario Crístian Fernando Portilla Pérez, impulsado por la coalición «con paso firme» integrada por el Partido de la U, Centro Democrático y Cambio Radical, resultó triunfador en la elección atípica cumplida este domingo y en consecuencia será el nuevo alcalde de Bucaramanga. Terminara el periodo iniciado en 2023.

Portilla Pérez obtuvo 63 mil 317 votos, superando ampliamente a su principal contendor, Carlos Enrique Bueno Cadena, quien logró 26 mil 208. El tercero en votación (20 mil 640) fue Edison Fabian Oviedo Pinzón, del Nuevo Liberalismo.

«Bucaramanga hoy eligió un alcalde que luchará sin descanso por el orden, la seguridad y la niñez de Bucaramanga. Confiamos en que en 2026 Colombia dé un paso hacia adelante con un presidente que nos lleve por el mismo camino», precisó Portilla Pérez, tras el triunfo.

Las palabras de agradecimiento no alcanzan para expresar todo lo que siento en este momento. Gracias a Dios, gracias a cada ciudadano que nos dio su respaldo, gracias por darnos la oportunidad de liderar a esta ciudad bendecida. Gracias Bucaramanga, soy su nuevo alcalde ???? pic.twitter.com/CtEC1iZJRg — Cristian Portilla (@Cportilla40) December 14, 2025

En total, sufragaron 133 mil 270 ciudadanos; los votos en blanco sumaron 5 mil 380, los nulos 1,330 y los no marcados 473, según el reporte de la Registraduría Nacional.

Culmina el 100 % del preconteo de votos de la elección atípica de alcalde de?Bucaramanga.#Elecciones2025 pic.twitter.com/06GImkE5kp — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 14, 2025

El delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, informó que la jornada para elegir alcalde municipal se desarrolló con normalidad.

? Bucaramanga El delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, informó que la jornada para elegir alcalde municipal se desarrolló con normalidad. ¡Seguimos cumpliendo con la organización de procesos electorales íntegros y transparentes!#Elecciones2025? pic.twitter.com/uqLGnwmJC2 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 14, 2025

?? Elección atípica de alcalde de Bucaramanga – Boletín N.º 1 pic.twitter.com/4PCOhq0hBm — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 14, 2025

El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que con los comicios para elegir alcalde en la capital santandereana, son 19 las elecciones atípicas que la entidad organizó este año en el país «de manera íntegra y transparente».

En total, 531.239 ciudadanos estaban habilitados para ejercer su derecho al voto en esta oportunidad, de ellos 280.561 mujeres y 250.678 hombres.

La Registraduría Nacional del Estado Civil instaló 88 puestos de votación, 80 en la cabecera municipal, dos en cárceles y seis en corregimientos, que están conformados por 1.391 mesas. Adicionalmente, en los puestos de votación l. E. José Celestino Mutis, colegios Franciscano del Virrey Solis, Adventista Libertad y La Presentación y Universidad Cooperativa de Colombia, la entidad instaló dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica. En esta jornada democrática, 10.070 personas prestaron su servicio como jurados.