Así se vivió la inauguración ‘Una Bogotá Imaginada’ en la Plaza de Bolívar

Foto: Portal Bogotá

A Bogotá, mi Ciudad, mi Casa llegó Navidad es Cultura 2025 con más de 600 actividades para hacer de esta una experiencia para renovar la esperanza, compartir sueños y fortalecer la participación ciudadana. Te presentamos el Espectáculo Digital Inmersivo ‘Una Ciudad Imaginada’ en la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, los días 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembrede 2025, en horarios alternos: 6:30 p. m., 8:00 p. m. y 9:00 p. m.

‘Una Ciudad Imaginada’ es un espectáculo que recorre el origen, la identidad y el futuro de Bogotá mediante arte digital, música cinemática y performances urbanas. Cuatro arquetipos la Guardiana de la Memoria, el Ángel de los Sueños, la Cuidadora de Vida y el Ángel de la Calle guían una travesía que combina mapping contemporáneo y una banda sonora que mezcla tradición y modernidad. El cierre, liderado por un ensamble femenino de percusión, eleva el pulso colectivo y celebra la esencia viva de la ciudad.

El público que asista a este show vivirá una experiencia donde lenguajes artísticos y tecnológicos se entrelazan para narrar una ciudad que imagina el futuro mientras honra sus raíces. Bajo la temática Navidad para el Mundo, se seguirá posicionando a la capital como una metrópoli creativa en constante conexión con otras geografías, donde el arte se transforma en puente para el encuentro intercultural, la empatía global y la celebración compartida de la Navidad como símbolo de unión, esperanza y transformación colectiva.