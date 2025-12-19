Cayó ‘Luis Maracucho’, cabecilla del ‘Tren de Aragua’ en Chapinero

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura y mediante orden judicial, fue detinido alias ‘Luis Maracucho’, identificado como el presunto cabecilla de esta estructura criminal en Chapinero, cargo que habría asumido tras la captura de alias ‘Jhonatican’. De acuerdo con la investigación, el señalado sería responsable de coordinar la distribución y venta de estupefacientes como marihuana, base de coca y 2CB en sectores estratégicos de la localidad, entre ellos el Parque Los Hippies.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, explicó que ‘Luis Maracucho’ habría ordenado el uso de fachadas de domiciliarios en motocicleta para el transporte y comercialización de drogas. Además, estaría involucrado en la extorsión a establecimientos comerciales y vinculado a dos homicidios ocurridos en febrero y agosto en los barrios Villa del Cerro y Pardo Rubio.

Durante el procedimiento, el capturado intentó evadir a las autoridades utilizando documentación falsa, sin éxito. Según confirmó el general Cristancho, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, tráfico y porte de armas de fuego, y concierto para delinquir con fines extorsivos.