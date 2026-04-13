EE.UU. mata a cinco personas más en bombardeos a otras dos lanchas en el Pacífico; un ocupante sobrevivió (VIDEO)
–Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mataron el sábado a cinco hombres en nuevos ataques a dos embarcaciones en el Pacífico presuntamente vinculadas al narcotráfico, anunció el domingo (12.04.2026) el Comando Sur (Southcom).
En un comunicado en X, el Southcom indicó que las dos embarcaciones «estaban operadas por organizaciones designadas terroristas», que transitaban «rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico Este y que estaban realizando operaciones de narcotráfico».
El Southcom agregó que una persona sobrevivió al ataque a la primera embarcación, que llevaba tres tripulantes, y notificaron de inmediato a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate.
La segunda embarcación llevaba tres tripulantes y todos murieron, precisó el informe.
El mensaje está titulado «Aplicando fricción sistémica total a los cárteles» y va acompañado de un video de 34 segundos en blanco y negro, en el que se ve una lancha estallar mientras surca el agua y después una detonación similar en otra lancha.
Applying total systemic friction on the cartels.
On April 11, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted two lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence…
— U.S. Southern Command (@Southcom) April 12, 2026
U.S. Southern Command
Traducido del inglés
El 11 de abril, por orden del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Dos narco-terroristas varones fueron abatidos, y un narco-terrorista sobrevivió al primer ataque. Tres narco-terroristas varones fueron abatidos durante el segundo ataque. Tras los enfrentamientos, USSOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida.
Estos nuevos ataques se producen en el marco de la operación Lanza del Sur, que Estados Unidos implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Suramérica y el Caribe).
La operación se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al dictador venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero y llevado a los tribunales en Estados Unidos. (Información DW).