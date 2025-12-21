Avanza restitución de territorios ancestrales a comunidades étnicas en Arauca, Casanare, Vichada y Amazonas

–La Dirección Territorial Bogotá de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó en el 2025 cinco demandas para restituir los derechos étnico-territoriales de cuatro resguardos indígenas y dos consejos comunitarios, ubicados en Arauquita, Tame y Fortul (Arauca) Orocué (Casanare); Cumaribo (Vichada) y Puerto Nariño (Amazonas).

“En total, las solicitudes buscan restablecer 294.000 hectáreas de territorio ancestral, en favor de 11.420 personas pertenecientes a 3.251 familias de los resguardos Valles del Sol (Fortul) y Guahibo de Cajaros (Arauquita), en Arauca; El Duya, San Jacinto, El Consejo, Medano Maracuana, Partuare y El Suspiro, en Orocué (Casanare); Flores Sombrerero, en Cumaribo (Vichada); Ticuna, Cocama y Yagua, en Puerto Nariño (Amazonas)”, indicó Martha Liliana Arévalo, directora territorial de la URT Bogotá.

Asimismo, destacó las demandas por la restitución de sus derechos territoriales de los consejos comunitarios Vereda La Paz, en Arauquita, así como Meleocipo Amu Arrechea, en Tame (Arauca).

Estas comunidades, según el reporte de la URT, han sufrido secuestros, asesinatos de líderes, desplazamientos, despojo, confinamiento y abandono forzado de sus tierras por cuenta del accionar violento de distintos grupos armados.

Entre lo previsto por la URT está lograr el reconocimiento de estas comunidades étnicas como víctimas del conflicto armado interno, conforme a lo establecido en el Decreto Ley 4633 de 2011, en particular en sus artículos 3, 4, 21, 22 y 156, que garantizan la protección integral, la pervivencia física y cultural, la autonomía y el restablecimiento de los derechos territoriales colectivos de los pueblos ancestrales afectados por el conflicto.

Además, se busca la formalización de su territorio e implementación de un plan integral de reparación colectiva, que le devuelva a las comunidades el goce efectivo de sus tierras, de acuerdo con su cultura y saber ancestral.

Hectáreas de comunidades afectadas

• Consejo Comunitario Vereda La Paz: seis hectáreas más 9.692 metros cuadrados.

• Resguardos indígenas El Duya, San Juanito, El Consejo, Medano, Maracuana, Paravare y El Suspiro: 36.957 hectáreas.

• Consejo Comunitario Meleocipo Amu Arrechea: tres hectáreas más 404 metros cuadrados.

• Resguardo Indígena Valles del Sol: 32.458 hectáreas más 3.619 metros cuadrados.

• Resguardo Indígena Flores Sombrero: 20.310 hectáreas más 7.378 metros cuadrados.

• Resguardo Indígena Cibariza: 35.784 hectáreas más 5.197 metros cuadrados.

• Resguardo Indígena Ticuna, Cocama y Yagua: 174.730 hectáreas.

• Resguardo Indígena Guahibo de Cajaros: 268 hectáreas.

• Resguardo Indígena Caño Mochuelo: 97.576 hectáreas más 6.222 metros cuadrados.