Trump también amenaza a Gustavo Petro: «Será mejor que tenga cuidado»
–El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este lunes a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, luego de acusarlo nuevamente de formar parte del narcotráfico internacional.
«Hacen cocaína en Colombia, él no es amigo de EE.UU., es muy malo, un mal tipo. Será mejor que tenga cuidado porque fabrica cocaína y la envían a EE.UU. desde Colombia», subrayó Trump en una conferencia de prensa junto a los secretarios de Guerra, Pete Hegseth, y de Estado, Marco Rubio.
???? TRUMP AMENAZA A PETRO: "Será mejor que tenga cuidado"https://t.co/amj8RafmEa https://t.co/Nm8NbTkCM6 pic.twitter.com/gzj4dt991K
— RT en Español (@ActualidadRT) December 22, 2025
Luego de ser preguntado por un periodista sobre Petro, a quien calificó de «creador de problemas», aseguró que hay «por lo menos tres fábricas de cocaína» en el país suramericano. «Será mejor que las cierre rápido», advirtió.
«Sabemos dónde están», agregó sin dar más detalles. «Se fabrica y se vende en EE.UU.», insistió Trump.
Desde hace varias semanas la relación entre EE.UU. y Colombia se ha resquebrajado, mientras sus respectivos líderes se han insultado públicamente.
El viernes pasado, Rubio dio una extensa rueda de prensa en la que habló sobre América Latina y específicamente sobre Colombia, un país con «largo historial de cooperar» con EE.UU. y, ahora, dijo que tienen «algo un poco menos, que es lamentable».
«Esto se trata de una persona que simplemente no coopera con nosotros en estos esfuerzos. De eso se trata. Al final del día, el pueblo colombiano va a escoger el próximo presidente. Es una democracia y tienen elecciones [en 2026]», respondió en esa ocasión.
En noviembre, Petro desafió a Rubio a encarcelarlo por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. «Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo, pero este pueblo no se le arrodilla», recalcó en un acto público. «No nos amenace, no nos engañe, que sabemos las jugadas», añadió. (Información RT).