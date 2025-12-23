Denuncie el tráfico ilegal de flora y fauna en Navidad

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente

En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ protegemos la biodiversidad y decimos no al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. Con el objetivo de proteger la biodiversidad nacional durante la temporada vacacional de fin de año, la Secretaría Distrital de Ambiente en articulación con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Corpoguavio, Corporinoquía, la Unidad de Parques Nacionales Naturales y la Gobernación de Cundinamarca, integrantes del Comité Interinstitucional para el Control del Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres de Cundinamarca y el Distrito Capital, hacen un llamado a la ciudadanía para identificar y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.

«El centro del país, puntualmente Bogotá, es utilizado por los criminales como un punto de conexión para comercializar ilegalmente a los animales silvestres a destinos nacionales e internacionales. Por eso, desde la administración del Alcalde Carlos Fernando Galán, y de manera articulada con otras autoridades ambientales, lideramos acciones clave para mitigar este delito que afecta gravemente el equilibrio de los ecosistemas. Invitamos a los ciudadanos a ser guardianes de la vida silvestre. Ante cualquier actividad sospechosa, denuncien en la Línea Nacional 123 y en Bogotá a los canales oficiales de Ambiente Bogotá», afirmó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Así mismo, las terminales terrestres de Bogotá se suman como aliados para llevar el mensaje de prevención del tráfico ilegal de la vida silvestre a los usuarios de sus servicios de transporte.

¿Por qué aumenta el tráfico de fauna silvestre?

El tráfico ilegal de fauna silvestre se intensifica en esta temporada ante el aumento de turistas y desplazamientos en el país. Los criminales extraen ilegalmente a los animales de su hábitat natural y los ofrecen como mascotas, regalos o amuletos en las carreteras nacionales. Esta actividad genera afectaciones al equilibrio de los ecosistemas, además de graves daños físicos y comportamentales a los animales e incluso su muerte.

Según los registros del Comité Interinstitucional para el Control del Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres de Cundinamarca y el Distrito Capital, durante el año 2024, más de 600 animales, entre aves, reptiles y mamíferos, fueron recuperados del tráfico ilegal de fauna silvestre en diferentes operativos de control realizados por las autoridades ambientales.

Riesgos para la flora silvestre

Durante la temporada de fin de año, también incrementa el riesgo para las especies de flora silvestre, principalmente de orquídeas silvestres, líquenes, musgo y especies asociadas, las cuales son extraídas de su hábitat natural para la elaboración de pesebres y elementos decorativos en las festividades, afectando el sostenimiento de los bosques y el hábitat de la fauna silvestre.

De acuerdo con los artículos 328 y 328A de la Ley 2111 de 2021, el delito de Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables tiene multas de entre 134 y 43.750 SMMLV (hasta $62.278.125.000) y penas privativas de la libertad de entre 60 y 135 meses (hasta 11 años).

Las autoridades ambientales invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier acción relacionada con el tráfico, la comercialización o la tenencia ilegal de fauna silvestre El trabajo articulado entre las entidades y la ciudadanía nos convierte en Guardianes de la vida silvestre.