Hallan muertos a cuatro venezolanos en una vivienda en Facatativá, Cundinamarca

–(Imagen ilustrativa). El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el hallazgo de 4 adultos muertos en una residencia del barrio Manablanca, del municipio de Facatativá, al parecer por inhalación de gas. Los occisos, de nacionalidad venezolana, tenían entre 20 y 30 años de edad y que según las primeras Investigaciones habrían estado consumiendo licor desde el domingo pasado y se durmieron dejando la estufa prendida.

