El clásico villancico «Jingle bells» que suena desde hace cerca de dos siglos se viraliza ahora en mongol; ¿cómo suena? (VIDEO)

–El DJ Ummet Ozcan publicó una canción titulada ‘Jingle bells mongol’, una versión de la tradicional tonada navideña. El tema, creado con música electrónica y el característico canto de garganta, se ha vuelto viral rápidamente en redes sociales.

You don't always need to invent something new; you can also use something that already exists, differently and/or even better. Ummet Ozcan – Mongolian Jingle Bells (Official Music Video) pic.twitter.com/G0Kd10dgzc — Darko Pavic (@DarkoPavic) December 24, 2025

Este villancico fue escrito hace casi 200 años por el compositor estadounidense James Pierpont para celebrar el Día de Acción de Gracias. Al final se volvió tan popular que comenzó a cantarse en Navidad y, a día de hoy, se entona en todo el mundo, claro está que con muchos cambios en su letra.

A propósito del tema navideño, la Casa Blanca, en una transmisión de estilo navideño, lanzó un video elaborado con inteligencia artificial que muestra a Donald Trump de espaldas frente a una chimenea, en un ambiente acogedor, leyendo una «lista de traviesos» en la que figuran los nombres de «inmigrantes ilegales criminales».

?? BREAKING: Santa's Naughty List — the WORST of the worst, Lo-fi edition. No coal. Just deportation. https://t.co/5SWVxgvZx1 — The White House (@WhiteHouse) December 23, 2025

Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundió un nuevo video con temática de esta temporada en el que aparece Santa Claus deteniendo a migrantes indocumentados. El mensaje advierte que quienes no salgan voluntariamente del país podrían terminar en la “lista de los traviesos”.

AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST! Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones. Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025

Fully authorized uniform modification!? Merry Christmas to our warriors — America’a best. pic.twitter.com/l7pGtzkx7v — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 24, 2025

(Con información de RT).