    El clásico villancico «Jingle bells» que suena desde hace cerca de dos siglos se viraliza ahora en mongol; ¿cómo suena? (VIDEO)

    Publicado el

    –El DJ Ummet Ozcan publicó una canción titulada ‘Jingle bells mongol’, una versión de la tradicional tonada navideña. El tema, creado con música electrónica y el característico canto de garganta, se ha vuelto viral rápidamente en redes sociales.

    Este villancico fue escrito hace casi 200 años por el compositor estadounidense James Pierpont para celebrar el Día de Acción de Gracias. Al final se volvió tan popular que comenzó a cantarse en Navidad y, a día de hoy, se entona en todo el mundo, claro está que con muchos cambios en su letra.

    A propósito del tema navideño, la Casa Blanca, en una transmisión de estilo navideño, lanzó un video elaborado con inteligencia artificial que muestra a Donald Trump de espaldas frente a una chimenea, en un ambiente acogedor, leyendo una «lista de traviesos» en la que figuran los nombres de «inmigrantes ilegales criminales».

    Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundió un nuevo video con temática de esta temporada en el que aparece Santa Claus deteniendo a migrantes indocumentados. El mensaje advierte que quienes no salgan voluntariamente del país podrían terminar en la “lista de los traviesos”.

    (Con información de RT).

    Ariel Cabrera
