Envían a la cárcel a responsables de atracar en 20 oportunidades un almacén de cadena en Antioquia

–Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Yeiner Alejandro Carmona Echavarría, alias Mandíbula y Mateo Marín Bedoya, alias aretes, como presuntos responsables de hurtar en múltiples oportunidades a un supermercado de cadena, ubicado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), los hechos ocurrieron entre julio de 2024 y noviembre de 2025, en diferentes locales de un almacén de cadena, ubicados en Medellín y Bello (Antioquia).

La Fiscalía evidenció que ‘Mandíbula’ habría participado en 20 hurtos y ‘Aretes’ en 8. En estos eventos, al parecer, se apoderaron de una cuantía superior a los 32 millones de pesos.

Se evidenció, además, que los procesados ingresaba a los establecimientos comerciales y simulaba comprar algún producto y al momento de pagar, al parecer, amenazaban con arma de fuego a los empleados y sustraía el dinero de la caja registradora. En otras ocasiones esperaban en motocicleta a las afueras de los locales mientras otras personas cometían el hurto.

Estas personas fueron imputadas por el delito de hurto calificado y agravado. Carmona Echavarría aceptó el cargo imputado.